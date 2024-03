A húsvéti locsolkodás meg a piros tojás legendája

Egy kislány, aki épp a kötényében vitte haza a piacról a tojásokat, szintén mondta a hírt mindenfelé a faluban. Ám az egyik ember egyszer csak így szólt hozzá:

– Nem hiszem el neked, hogy Jézus föltámadt, csak akkor, ha a kötényedben pirossá változnak a tojások!

És láss csodát, a tojások abban a minutumban egytől egyig pirossá változtak a kislány kötényében. Az emberek Jézus feltámadásának emlékére piros tojást festenek, azóta is.

Ugyanakkor, ugyanazon a vasárnapon összegyűltek az asszonyok is. Pont úgy, mint most is, ha valami nagy újság, különleges hír támad, megbeszélik. Összefutottak hát, és mondogatták egymásnak, hogy mi történt.

– Föltámadt az Úr Jézus, föltámadt az Úr Jézus!

Pilátus ablaka alatt is összegyűlt egy csapat asszony. Ahogy ott sustorogtak egymás között, egy szolga kiment és így szólt:

– Máshol beszéljetek asszonyok, menjetek innen! Ne zavarjátok a helytartó álmát!

És hogy biztosan szétszéledjenek, leöntötte őket egy nagy vödör hideg vízzel. Azt mesélik, ezért lett szokás a locsolkodás.