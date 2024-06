A gazdaság és turizmus fejlesztése is szerepel a Magyar Polgári Erő megyei önkormányzati helyekre pályázó jelöltjeinek prioritásai között. A jelzett területekre vonatkozó elképzeléseket tegnap ismertette Nagy Gábor Levente, aki az MPE színeiben a megyei tanács elnöki székére pályázik.

Bevezetésként Kulcsár-Terza József, a párt országos ügyvivő elnöke felidézte: az MPE számára nagy hátrányt jelentett, hogy összevonták a helyhatósági és az európai parlamenti választásokat, ezért csak a megye négy városában és pár vidéki településen volt lehetőségük jelölteket állítani, illetve a megyei önkormányzat elnöki tisztségét is megpályázzák. Nehéz heteken vannak túl, korlátozott lehetőségeik ellenére is igyekeztek eljuttatni üzenetüket a választópolgárokhoz. Az ügyvivő elnök szerint felkészült szakemberekkel vágnak neki a megyei önkormányzati helyekért folytatott versenynek. Nagy Gábor Levente elnökjelölt Szabó Levente, valamint Román Attila tanácstagjelöltek társaságában abbéli reményének adott hangot, hogy a kis csapat ellenére sikerül bekerülniük a megyei döntéshozó testületbe. A listát úgy állították össze, hogy minden szék képviselve legyen. Az elmúlt hetekben tartózkodtak a megye eddigi vezetősége mulasztásainak, hibáinak felemlegetésétől, pedig lett volna, amiről szót ejteni – „az évente újraaszfaltozott hatodi út kapcsán”, hangzott el a példa –, de nem akartak negatív kampányt. A jelölt pár elképzést is megemlített, amit a megyei önkormányzat keretei között szeretnének megvalósítani. Ezek a jövőbeli startup jellegű támogatások minél hatékonyabb kihasználása a fiatalok ösztönzése, itthon tartása érdekében, a megye turisztikai potenciáljának népszerűsítése, kihasználása, a sportban az utánpótlás kinevelésének felkarolása, illetve az anyaországi testvértelepülésekkel a gazdasági kapcsolatok erősítése. Szabó Levente, aki Orbaiszéket képviselné a testületben, a Kovászna–Kommandó erdei vasút és a sikló megmentésének előmozdítását nevezte meg egyéni prioritásként.