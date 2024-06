Bűnökről és erényekről a mozgásszínház nyelvén

Mozgalmas lesz az évad vége az M Studio Mozgásszínházban: pénteken és szombaton bemutatóval várják a közönséget, június 17–23. között pedig a Flow fesztivál ötödik kiadását tartják, melyre öt országból várnak előadásokat. A Hétből hat (Six out of Seven) című, Eoin Mac Donncha koreográfiájában készülő új produkcióról Márton Imola társulatvezető nyilatkozott lapunknak.