Nacionalisták a román listákon

A szélsőségesek előretörése eleve aggasztó, akkor is, ha Európa-szerte ez a trend. Nekünk, erdélyi magyaroknak ugyanis bőven elegünk van belőlük: George Simion fagyos és Diana Șoșoacă útszéli magyarellenességéből, állandó botrányaikból, feszültségkeltéseikből, no meg a segédeikből, a Mihai Tîrnoveanu-félékből is, akik temetőgyalázással és más provokációkkal vélik felvirágoztatni Romániát. És ők csak a legújabbak abban a sorban, amelyben Gheorghe Funar, Vadim Tudor is tündökölt az 1989 utáni Romániában. A jó hír az, hogy mindegyik megbukott már, és a mostaniak is meg fognak. Most azonban itt vannak, kedvező hátszéllel, és erősítést is kapnak a kormánypártoktól. Az önkormányzati jelöltek esetében néhol egészen nyíltan a magyar jelölt ellen támogatják az AUR jelöltjeit (Szatmár megyében a liberálisok), de a szociáldemokraták és a liberálisok közös EP-listája is elég hajmeresztő: a székelyeket akasztással fenyegető Mihai Tudose volt kormányfő vezeti, mögötte az alpári, magyarellenes kirohanásairól ismert volt tévés műsorvezető, Rareș Bogdan a második, a gondoskodó álca mögötti kíméletlenségéről híres Gabriela Firea a harmadik és a Nagy-Románia Pártból a PSD-be átigazolt Claudiu Manda az ötödik. Az ellenzék sem adja alább, a Ludovic Orban és Traian Băsescu zsebpártjaiból, illetve az USR-ből egyesült jobboldali koalíció (ADU) is befutó helyen indítja a PMP magyarbarátnak szintén nem nevezhető elnökét, Eugen Tomacot. Ez az aktuális ajánlat Románia nagy pártjai részéről, s habár zömüknek valószínűleg gőzük sincs arról, hogy mi a feladatuk, abban biztosak lehetünk, hogy az erdélyi magyarság számára fontos ügyekben nem a mi javunkat fogják nézni. De még az országét sem: a koalíciós listát vezető férfiak jelenlegi mandátumukban főleg távollétükkel tűntek ki.

Akármilyen kevésnek tűnik ehhez a névsorhoz képest a két (vagy jó esetben három) RMDSZ-es képviselő, ők azok, akik ellensúlyt tudnak tartani a magyarellenes román politikusoknak. Mert nem csupán a számok nyomnak a latban, hanem a jelenlét, a magatartás, a kapcsolatok, a szavahihetőség, a munkához való hozzáállás is, ezekben pedig ennél a társaságnál jóval jobban állnak az erdélyi magyar képviselők. Ne felejtsük: az őshonos kisebbségek védelmére Vincze Loránt által beterjesztett Minority SafePack kezdeményezést az Európai Parlament háromnegyede megszavazta, hasonló sikerekkel nem rendelkező román képviselőtársai ellenkezése mellett. A továbblépést ugyan az Európai Bizottság elkaszálta, de a vasárnapi választások után új helyzet jön majd létre. Lehet, hogy nem lesz kedvezőbb a mostaninál, de biztosan rosszabb lesz, ha a mi képviselőink kimaradnak belőle. Ne hagyjuk ezt.

