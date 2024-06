Minden beruházás az emberekért van, és hogy jó szolgáltatásokat lehessen nyújtani a sepsiszentgyörgyi, háromszéki polgároknak, illetve mindenkinek, aki az egészségügyi szolgáltatásokat itt igénybe veszi – jelentett ki tegnapi háromszéki körútján Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnökének társaságában a minisztériumi forrásokból tervek szerint novemberben elkészülő, az Országos Beruházási Társaság (CNI) által épített tüdőkórházat is meglátogatta.

A látogatást követően Tamás Sándor kijelentette: a megyei önkormányzat az egészségügyi intézmény jobb gazdájának bizonyult, mint a román állam, európai uniós forrásokból, kormánypénzből, minisztériumi és saját költségvetésből folyamatosan fejlesztik a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházat. Jelenleg három építkezés, beruházás zajlik. A sürgősségi osztálynak otthont adó új, EU-forrásokból létrehozott ingatlant most fejezték be, továbbá a régi – mások mellett a belgyógyászati és az ideg­gyógyászati osztályt befogadó – kórházépületben is zajlik a felújítás, bővítés. Ezt kormányforrásokból finanszírozzák. A harmadik beruházás mindenképp nóvum, hiszen Kovászna megyében eddig soha nem létezett korszerű tüdőkórház. Eddig a tüdőgyógyászati osztály egy 1890-es években más céllal épült műemlék ingatlanban működött, mely alkalmatlan volt a megfelelő egészségügyi tevékenységre, míg a járóbeteg-rendelő a városközpontban található leromlott ingatlanban kapott csak helyet.

Reményeik szerint idén a munkálatok lezárulnak, és mind az osztály, mind a rendelő legkésőbb a jövő évben át tud költözni a korszerű épületbe. Kérdésünkre az elnök elmondta, hogy a költségek 25 millió lejről indultak, jelenleg 32 millió körüli a teljes összeg, amiben a felszerelések, eszközök is benne vannak. Ezeket a munkálatokat saját erőből a megyei önkormányzat nem tudta volna végbevinni, szükség volt a kormányzati segítségre. A folyamatok akkor gyorsultak fel, amikor az RMDSZ kormányra került, Cseke Attila fejlesztési miniszterként indította útjára a tüdőkórház létrehozásának folyamatát – emlékezetett Tamás Sándor.

Kelemen Hunor szerint természetes, hogy amikor az RMDSZ helyzetben van, tesz azért, hogy gyorsítsa a beruházásokat. A szövetségi elnök továbbá kitért arra, hogy amióta Tamás Sándor vezeti a megyei önkormányzatot, óriási fejlődést lehet tapasztalni Háromszéken, ez annak is köszönhető, hogy nem választásról választásra tervez, hanem legalább tíz évre előre, és tudja, hová kell eljutnia, hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat a szülőföldjükön. Legyen szó egészségügyről, művelődésről, infrastruktúráról, látszik a fejlődés. Kelemen Hunor arra kérte a választópolgárokat, hogy június 9-én támogassák Tamás Sándort és az RMDSZ-t, hiszen a legjobb terveket akkor lehet megvalósítani, folytatni az építkezést, ha van összefogás, élvezik az emberek bizalmát, ha erős közösség van mögöttük.

Gabriel Diaconu, a CNI felügyeleti részlegének vezetője szerint a munkálatok a nehézségeket, akadályokat is figyelembe véve kiemelkedően jól haladtak. A kivitelezőnek alaposan meg kellett szerveznie a munkát, és ez minden jel szerint sikerült. Úgy vélte, a szerződésben szereplő határidőt, idén novembert tudják tartani, figyelembe véve, hogy a munkálatok megvaló