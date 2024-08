Vasárnap délután rövidzárlat okozott tüzet a trunki művelődési házban, ez átterjedt a magyar oktatásnak is helyet adó szomszédos épületre, és mindkettő hamar leégett – tájékoztatott a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke. Lapunk érdeklődésére Pogár László elmondta, tűzoltó szakemberek helyszínelése igazolta, a hétvégi lakodalom miatt túlterhelt volt a kultúrház villanyhálózata, ez okozta a tüzet. A szövetség legfőbb célkitűzése, hogy minél hamarabb használhatóvá tegyék az épületet és folytathassák a magyar nyelvű oktatást – mondotta.

A magyar nyelvű óvodának, a délutáni magyar nyelvű foglalkozásoknak és pedagógusi lakásoknak is helyet adó ingatlan újjáépítése hónapokba telhet, még akkor is, ha lesznek bőkezű adakozók, de az oktatásnak és a művelődési tevékenységeknek helyet kellene találni a faluban, erre ellenben támogatók nélkül aligha van lehetőség – mondta Pogár László. A magyar oktatást elköltöztethetnék néhány hónapig a három kilométerre lévő községközpontba, Ferdinándújfaluba (Nicolae Bălcescu) vagy a nyolc kilométerre lévő Dioszénbe, de szállítóeszköz hiányában erre sem számíthatnak. Tegyük hozzá, a trunki magyar ház újjáépítése mellett a diákok utaztatására is kellene gyűjteni, hogy semmiképpen ne maradjon abba a trunki magyar nyelvű oktatás – legyen az óvodai, iskolai vagy délutáni szabadidős –, mert ami egyszer megszűnik, azt nehéz újraindítani.

Lévén, hogy a csángószövetség által elfoglalt felületek tőszomszédságában a helyi művelődés ház is a tűz martalékává vált, a szervezet vezetői remélik, az önkormányzat megkeresi és megszerzi a teljes épületegyüttes felújítására a szükséges pénzforrásokat, a művelődés és a szabadságra nevelő oktatás továbbra is megfér egy fedél alatt. (Támogatói bankszámlaszámok ITT.)