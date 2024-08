Következő írásunk

A nagygombák termőteste kivételes esetekben többméteres is lehet, tömege akár a száz kilót is meghaladhatja. Bár a trópusi övezet „bajnokaival” nem versenyezhetnek, de Székelyföldnek is megvannak a maga óriásai, és közülük pár még az ember által átalakított környezetben, így Sepsiszentgyörgyön is felbukkan.