Az idei téma egy virtuális utazás Jeruzsálem utcáin egy VR-szemüveg segítségével, a bibliahét címe pedig: Éld át! A beharangozás jól sikerült, a gyerekek már nagyon készültek rá, hogy bekerüljenek a virtuális valóságba, de végül is csak egy szemüveg áll rendelkezésre, mellyel az „influenszer” végigjárhatja Jeruzsálem több pontját. Azonban nem a városrészek a lényegesek, hanem azok az események, amelyek Jézus korában ott történtek. Mindennap más foglalkozások zajlanak a megadott témák szerint: az első nap témája Jézus jeruzsálemi bevonulása volt virágvasárnapkor, kedden a bethesdai beteg meggyógyításáról tanultak, szerdán a tíz leprás meggyógyítása, csütörtökön a kapernaumi százados hite, pénteken a pünkösd története lesz a beszélgetés alaptémája. A cél az, hogy a gyerekek megértsék, magukévá tegyék ezeket a bibliai történeteket. „Mindenféle rongyot, kendőt magukra aggatva” többnyire fiatalok adták-adják elő a kerettörténeteket, de a lelkészek is besegítenek. Hosszú előkészületekre nincs idő, általában egy rövid megbeszélés előzi meg az előadott jeleneteket.

Naponta 10 és 14 óra között zajlik a rendezvény, a program nagyjából ugyanaz. Az influenszer bevezetőjével kezdenek, aki mai, fiatalos nyelvezettel elmeséli az aznapi bibliai történetet. Ezután elő is adják azt, majd beszélgetnek róla, és azzal kapcsolatos éneket, aranymondást tanulnak. Azután játszanak egyet a szabadban, ebédelnek, később kézimunkáznak. Vendéglőből rendelnek meleg ebédet, és mindennap két különböző kézimunkát végeznek, egy bibliai és egy más tárgyút. Óriásbannert készítettek, nemezeltek, pólót is festenek a továbbiakban. Általában a csütörtöki nap a legnépszerűbb, mert akkor moziba is elviszik a gyerekeket, ahol megnéznek egy rajzfilmet. Vasárnap a templomban, az általuk festett pólókban mutatják be a szülőknek a bibliahéten tanultakat.

A gyülekezeti alap mellett a városi önkormányzat támogatásából és szülők, illetve gyülekezeti tagok adományaiból fedezik a költségeket, minden támogatásért rendkívül hálásak a szervezők. „Keresztelésekkor mindig megkérdezzük a gyülekezetet, ígéri-e, fogadja-e, hogy a gyermek hitbeli nevelése érdekében minden tőle telhetőt megtesz, és erre azt válaszolják a tagok, hogy ígérjük és fogadjuk. Nos, ha ezt közösen megígérjük és megfogadjuk, akkor valóban megtehetünk ennyit a gyermekeinkért” – mondta Marosi Árpád.

Mint mesélték, örömmel látták, hogy mennyire aktívan bekapcsolódtak az ifjak a bibliahét szervezésébe. „Nagyon érdekes, hogy miként nőnek ki a kezünk közül a vallásórás gyerekeink, hogyan válnak ifjakká, és visszajárva hogyan kapcsolódnak be a gyülekezet életébe. Az idei táborban egy nagyszerű élményben volt részem. Én 2013-ban kerültem ehhez a gyülekezethez, az egyik akkori IKE-s fiatal most a négyéves kislányát hozta el. Így telik az idő, így válnak felnőtté a gyerekek, és nagy örömünkre így gyarapodik a gyülekezet” – fogalmazott a lelkipásztor.

Örömmel tapasztalják, hogy évről évre egyre nagyobb a gyerekek érdeklődése a bibliahét iránt. A hét első napjaiban százötven körüli volt a gyerekek és fiatalok száma a templomban, ma a film miatt valószínűleg még többen lesznek. Nem könnyű ennyi gyereket kordában tartani, de több fiatal és néhány szülő is segít. A szülők például önként vállalták, hogy felszolgálják az ételt, ami a lelkészek szerint nagyon fontos a tábor ideje alatt.