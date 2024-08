Egy, a tavaly véget ért kétéves uniós pályázat hozadéka annak a szociomedikális csapatnak a létrehozása és működésének az engedélyeztetése, az általuk nyújtott szolgáltatás elindítása, amely révén jelenleg hét olyan fogyatékkal élő személynek nyújt a Diakónia széles körű segítséget, akik e nélkül nem boldogulnának. A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület pályázatának részeként jutott a sepsiszentgyörgyi DKA uniós forrásokhoz. A pályázat célkitűzésében szerepelt kétszáz, a város hátrányos övezetéből – Őrkő, Szépmező, Csíki negyed – származó személy elérése, akik közül száznegyvenen szociomedikális felmérésben vettek részt, elsősorban egészségügyi szűrőprogramok révén, százhúszan foglalkoztatásokban részesültek, pszichológiai felmérésen, tanácsadáson voltak jelen, bekerültek a munkaközvetítő nyilvántartásába. Harmincöt embert kellett munkába állítani a két év alatt, ezeket sikerült teljesíteni, minden tekintetben ötven százalékban cigány származásúnak kellett lennie a szolgáltatásokban részesülőnek – ismertette a programok részleteit lapunk számára Deák Attila, a szociomedikális projekt irányítója.

Hiánypótló szolgáltatásnak nevezi Makkai Péter, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány fogyatékkal élőkért cselekvő ágazatának vezetője a pszichológusból, szociális munkásból, egészségügyi asszisztensből, gyógytornászból álló csapat munkáját, mert terepmunkájuk alkalmával azt látják, sok rászoruló, fogyatékkal élő ember a saját jogait sem ismeri, illetve sérült állapota miatt nem tudja érvényesíteni. A Diakónia csapata az ügyintézésben is segít, ha pedig a hátrányos helyzetű személy otthona nem alkalmas a gyógytornára, a szakember saját magánrendelőjében is megoldható a rehabilitáció. A szolgáltatás nem ingyenes, azokban az esetekben, amikor szociálisan is hátrányos helyzetű személyről van szó, a helyi, sepsiszentgyörgyi szociális igazgatósággal kötött szolgáltatási szerződés értelmében ez az intézmény fizeti, más esetekben a hozzájárulás csekély, nem a valós magánpraxishoz mérhető.

Nem kell elkeseredni, akkor is van segítség, ha valakinek egyedül kell megbirkóznia egészségügyi nehézségeivel, az ezzel járó ügyintézéssel – mondja Deák Attila, akit az érdeklődők hívhatnak a 0753 601 419-es telefonszámon, részletesebb információért az Írisz Ház közösségi oldalát lehet felkeresni.