Díjakkal, elismerésekkel tértek haza a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség fiataljai az ötödik alkalommal megszervezett ArtZ összművészeti fesztiválról, amelyet múlt héten tartottak Tusnádfürdőn. Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) helyi tagjainak egy csoportja színjátszás és egyéni művészeti kategóriákban is jeleskedett.

Hogy miként dolgozzák fel jelenlegi középiskolások Kosztolányi Dezső Esti Kornél című novellájának utolsó fejezetét, milyen verset választanak egy rangos megmérettetésre, mit írnak, filmeznek, fotóznak, milyen érzéseket visznek be egy táncba, képzőművészeti alkotásba, ez mind megjelenik abban a kínálatban, amivel a Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (SEDFIE) tizenkét főnyi csoportja a múlt héten Tusnádfürdőre utazott. Mentek, mert már hagyománya van ennek, az egyletesek eddig is ott voltak és sikerekkel tértek haza az összművészeti megmérettetésről, és mert ők is sokat dolgoztak azért, hogy bemutatkozhassanak. Jó érzés kiállni a színpadra és valami üzenetet közvetíteni – mondta Barabás Kincső. Az idei ArtZ-fesztivál helyi tagja ismertette: a Tóth Antóniával közösen összeállított forgatókönyv képezte az alapját a húszperces bemutatónak, a részleteket a csoporttal közösen dolgozták ki, a végső simításoknál Péterfi Ágnes unitárius lelkész mondta el véleményét.

Kezdetektől az ArtZ-találkozó célja, hogy közelebb hozza a fiatalokat az alkotáshoz és lehetőséget nyújtson az önkifejezésre. Ezt tették a sepsiszentgyörgyiek is, akik közül László Csongor a legjobb férfi főszereplő díját nyerte Az utolsó fejezet című produkcióban, amely első díjat nyert a színjátszás kategóriában, Király Ármin a versmondók között bizonyult a legjobbnak, Zoltán-Nagy Etele a slam poetry-kategóriában részesült különdíjban.