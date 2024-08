Dolhai István főkonzul Beke Mihály András első beosztott konzul, valamint Fodor Tamás vezető konzul társaságában osztotta meg gondolatait. Mint kiderült, ő az első külképviseleti vezető az elmúlt 14 évben, akinek nincs erdélyi kötődése. Kisvárdáról származik, a főiskola elvégzése után Budapesten élt 2021-ig. Alapképesítése történelem–informatika, a tanulás végigkövette eddigi életét, több más képesítést is megszerzett az évek során. Budapesten a II. kerület önkormányzatánál dolgozott 21 évig a művelődés, kultúra területén. Ebből a korszakból a budapesti Klebelsberg-kastély megmentésében való részvételét emelte ki mint számára meghatározó megvalósítást.

A diplomáciai pályára 2021-ben lépett, úgy érezte, a korábbi területen elérte mindazt, ami szakmailag lehetséges volt. A váltás évében Kolozsvárra került, ahol a honosítási és eskücsoport vezetését bízták rá, majd a kulturális programok, teendők is egy jelentős része is rá hárult. A kincses város kapcsán elmondta, nem volt kérdéses, hogy elvállalja a feladatot, mivel már korábban jó kapcsolatot alakított ki a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkori vezetőségével, illetve később a Mathias Corvinus Collegium helyi képviselői­vel.

Idén kapta a megbízatást, hogy a legnagyobb magyar külképviselet vezetői feladatait ellássa. Szerencsére elődeitől, Zsigmond Barna Páltól és Tóth Lászlótól nagy létszámú, de nagyon jó csapatot örökölt, ám nehezebb feladatot így is nehezen lehetett volna találni, hetven munkatárssal kell megtalálni a hangot, nagyon sok a küldöttség, a külföldi vendég, és jelentős a megoldandó ügyek száma. Szakmailag ugyanakkor ez motiválta. Mivel zömében magyarok lakta vidékre került, kissé úgy érzi magát, mintha egy magyar kormányhivatal élére nevezték volna ki, de nyilván a térségnek megvannak a sajátosságai. Kolozsvártól alapvetően eltér, szórványvidékről, multikulturális nagyvárosról lévén szó, más problémákkal kellett ott szembesülniük.

Ami a közép- és hosszú távú elképzeléseit illeti, Dolhai István elmondta: szeretne a főkonzulátus hatáskörébe tartozó minden magyar önkormányzati vezetőhöz eljutni, azonosítani az igényeket, problémákat, és amint elődei, közvetítőként is működni a magyar kormány és a helyi közösségek között. A kulturális, közösségi eseményeken is részt szándékszik venni. Noha a konzulátus egyfajta kormányablaknak tekinthető, hiszen állampolgársági ügyekkel foglalkoznak, ám mivel a művelődés, kultúra irányából érkezik, így ezen a téren is szeretné a helyi közösséggel már meglévő kapcsolatokat fenntartani és akár továbbfejleszteni. Igyekszik felvenni a kapcsolatot a helyi színházak, kiállítóterek vezetőivel, nyitott minden ilyen jellegű együttműködésre. Továbbá a Sapientiával és az MCC-vel akar szorosabb kapcsolatot kiépíteni. Fontos feladatnak tekinti továbbá, hogy a képviselet a fiatalokkal való kapcsolatteremtésben is szerepet vállaljon az Orbán Viktor magyar miniszterelnök tusványosi beszédében megfogalmazottak mentén.

Újságírói kérdésre válaszolva Dolhai István többszörösen leszögezte, hogy a konzuli körzethez tartozó minden magyar állampolgár érdekeinek a képviselete a feladatuk, így a moldvai csángó közösségre is ugyanolyan erővel koncentrálnak, mint a székelyföldi tömbmagyar vidéken élőkre vagy a kényes terepnek számító Marosvásárhelyen, Maros megyében élőkre. Szintén a sajtó érdeklődésére a főkonzul úgy vélte, nem állítható az, hogy háttérbe szorult volna a könnyített honosítás, az igénylések száma csökkent ugyan, de az állampolgársági ügyek (anyakönyvezés, házasságok, elhalálozások, iratigénylések) továbbra is elég nagy hányadát adják a feladataiknak.