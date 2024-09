A Sepsiszentgyörgyön élő fotóművész a 2023-as Idő… kapu a múltba, kapu a jövőbe tematikájú Csoma-tárlaton az Átjáró című digitális nyomatát állította ki, alkotását a szakmai zsűri Szentimrei Judit-díjban részesítette, ami a mostani egyéni tárlat lehetőségével is járt.

A tárlatmegnyitón megjelent közönséget Konnáth Rita, a Kádár László Képtár vezetője köszöntötte. Toró Attilát nem kell különösebben bemutatni, képzőművészként főként ökológiai kötődésű munkákat készít. Alkotásaival számos csoportos és egyéni kiállításon szerepelt. Tagja a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete fotószakosztályának és a Romániai Természetfotósok Szervezetének – mondta a képtár házigazdája, majd átadta a szót Kányádi Iréne művészettörténésznek, a kiállítás kurátorának.

A Csoma-tárlatokon minden évben törekednek Kőrösi Csoma Sándor szellemiségét, Kovászna szellemi arculatát összekapcsolni az időszerű problémákkal. Erre a feladatra adott választ Toró Attila Átjáró című alkotása, mely egyben a jelen kiállítás címadója – mondta bevezetőként Kányádi Iréne.

A továbbiakban kitért arra, hogy a három teremben lévő munkák különböző témákat ölelnek át, egyik a másikhoz kapcsolódik, de gyakorlatilag ugyancsak az átjárás témakörét dolgozzák fel. Az első teremben lévő munkákat Utazónapló cím alatt csoportosították, mozgó járművekből fényképezett tájak jelennek meg ezeken a fotókon. „A középső terem, ahol a díjazott munka is található, kapcsolódik Kőrösi Csoma Sándor szellemiségéhez és a tavalyi Csoma-tárlat kiírásához. Inkább egyfajta spirituális vonalat ölel fel, tehát egyfajta vertikális átjárás az égi és a földi között, egyfajta misztikus töltete van a magyar és a székely hagyományban, mivelhogy a tölgyfa kapocs az ég és a föld között, összekapcsolja az égieket a földiekkel. A díjazott munkán látható tölgyfák már Kőrösi Csoma Sándor idejében léteztek, úgyhogy nagy a valószínűsége annak, hogy a nagy világutazó is látta őket. Ezért ebből a szempontból nagyon szépen megragadta a spirituális átjárást térben és időben, egyik dimenzióból a másikba” – mondta a művészettörténész. A harmadik teremben szintén digitális tükrözéses technikával létrehozott alkotások láthatóak, amelyek reflektálnak az ember és a természet közötti kapcsolatra, olykor a rombolásra is.

A tárlatmenyitón közreműködött a kovásznai Szent István király római katolikus plébánia Kikapcsolsz zenekara.