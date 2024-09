Vízcsűr: tárlatzárás után, kiállításmegnyitó előtt

Amint a házigazda beszámolt róla, nyáron sokan meglátogatták a tárlatot, melynek záróeseményét is megpróbálták emlékezetessé tenni az érdeklődők számára. A mérnökként dolgozó szakember ismételten felhívta a figyelmet az épített örökségre, szerinte annak ellenére, hogy őseink gazdálkodásra, állattartásra készítették a csűröket, jelenleg nem is lehetne jobb rendeltetést találni ezeknek az épületeknek, hisz a kiállítóterek egy egész közösséget szolgálnak, amiképpen a csűrök is fontos részei az udvarnak, falunak, tájnak. A Vízcsűr körül is egy közösség van kialakulóban, amelynek tagjai a nyitó- és záróeseményekre járnak, vagy akár a kiállítás alatt is odalátogatnak, hogy megnézzék a műalkotásokat, beszélgessenek egyet a csűr mellett – ecsetelte. Bejelentette ugyanakkor, hogy a jelenlegi tárlatot lebontják ugyan, de pénteken már újabb kiállítás nyílik a Vízcsűrben.

Éltes Barna szobrászművész megköszönte az irányában tanúsított érdeklődést és Rizmayer Péternek a kurátori munkát, aki elment hozzá, kiválasztotta s elhozta Árkosra az alkotásait, és jó szemmel, jó érzékkel meg is rendezte a kiállítást. Neki csak az volt a feladata, hogy eljöjjön a megnyitóra – mesélte. A házigazdának is megköszönte, hogy méltó helyet adott a munkái­nak, hisz bevallása szerint sokan mondták neki: jobb kiállítóteret nem is találhatott volna ezeknek az alkotásoknak. Szerinte a művészet mára eltávolodott az élettől, itt viszont több olyan ember is láthatta az installációit, aki sosem térne be egy nagyvárosi galériába.

Fontos ez a finisszázs, mert az életben minden dolognak van kezdete és vége, ugyanakkor minden lezárás valami újnak a kezdetét is jelenti – mondta végezetül Rizmayer Péter, majd bejelentette: Sipos Gaudi Tünde és Nagy Gaudi Mátyás munkáiból készül a következő kiállítás a csűrgalériában, melynek címe Örökségünk tere. Kimondottan ide készült munkákról van szó – árulta el még.

Rizmayer Péter az Élet-tér kurátoraként felhívta a figyelmet, hogy a korábbi tárlathoz hasonlóan ezúttal is a fénynek szánnak fontos szerepet a finisszázsban, mely az utolsó estén új megvilágításba helyezi a kiállított tárgyakat. Így is történt, és a tábortűz sem maradt el, melynek fénye mellett éjszakába nyúlóan poharazgattak és beszélgettek a házigazdák és vendégeik.