Az online lezajlott ülésen a beruházás ötletgazdája, Jakab István Barna a tervezetek ismertetése során elmondta, hogy nagyobb eséllyel indul a pályázatuk, ha nem csak a megvalósíthatósági tanulmánnyal, hanem már a műszaki tervvel együtt nyújtják be. Amint arról beszámoltunk, a többrendeltetésű kilátó és menedékhely megvalósíthatósági tanulmánya már tavaly elkészült, a megyei testület el is fogadta azt, a dokumentumban pedig nagyjából egymillió lejes költség szerepelt. Az alelnök szerint a becsült költségek időközben módosultak, mivel kiderült, egy törvénymódosítás miatt az előre nem látható, el nem számolható költségek aránya magasabb kell hogy legyen, így a végső összeg 1,5 millió lej körülire nőtt. Ez becsült összeg, a kivitelezés során még változhat.

Az alelnök továbbá elmondta, hogy a pályázat, melyet az Operatív Program (korábban Regionális Operatív Program) egyik turisztikai támogatási tengelyére nyújtanak be, több módosításon is átesett. A költségvetés már említett részleges átszabása mellett a létesítményhez melléktevékenységeket is kellett rendelni, így oktatási és közösségi programokat (idegenvezetői és gasztropontképzések), de a körzetében lévő idegenforgalmi övezet digitalizálásának megvalósítását is vállalniuk kellett. Ezeket mind be kellett építeni a pályázatba, emiatt elhúzódott a véglegesítés. Jakab István Barna hozzátette: a leadási határidő augusztus 28-án (a tanács­ülést követő nap – szerk. megj.) déli 12 óra, így sürgősen kellettek az utolsó szükséges döntések, hogy minél nagyobb eséllyel pályázzanak.

Amint arról beszámoltunk, a megyei önkormányzat a pályázat sorsától függetlenül is meg szándékszik építeni a kilátót és menedéket, ha szükséges, saját forrásból, erre a jövő év folyamán mindenképp sort kerítenek.