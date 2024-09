Következő írásunk

A Barót 800 kulturális hét programjaként helytörténeti sétát is tartottak. A szervezők arra kívánták felhívni a városlakók figyelmét, mennyi érték vesz körül minket a mindennapokban észrevétlenül. A séta során Erdővidék Múzeumától kezdődően a Kossuth Lajos utca felső részéig húzódó szakaszt járták be, most a római katolikus templomtól folytatjuk utunkat tovább.