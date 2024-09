Tanévnyitó Baróton

Szokatlan módon, a baróti Gaál Mózes Általános Iskola idei tanévnyitóját már péntek délután megtartották az iskola udvarán. A különleges időpont miatt kisebb vita is kibontakozott az iskola közösségi oldalán, de végül bebizonyosodott: mivel nem munkaidőben tartották, a tanévnyitón többen részt vehettek, ugyanakkor pedig a délutáni kezdésnek, a szép őszi délutánnak a hangulata is kedvezően, bátorítóan és reménykeltően hatott. Az ünnepség tömörre, hangulatosra sikeredett.

Az évnyitón a mikrofonhoz lépő Benedek-Huszár Erika igazgatónő először az előkészítős kisdiákokat köszöntötte, akik egy jelképes „időkapun” átvonulva, tanítónőik, Kolumbán Zelma Mária, Oláh-Ilkei Júlia és Varga-Huszár Eszter kíséretében foglalták el kijelölt helyüket az iskolaudvaron. Az intézményvezető megköszönte Kovászna Megye Tanácsának, hogy idén is segítséget nyújtott az iskolakezdéshez: az általa ajándékozott iskolatáskákat és iskolai kezdőcsomagokat a diákok később, az iskolapadokban vehették birtokba.

„Pályázatoknak köszönhetően idén számos, a program megrajzolta kereten kívüli tevékenységgel szeretnénk a diákok, a szülők és a kollégák rendelkezésére állni. A teljes oktatási eszközkészletünket szeretnénk megújítani” – hangsúlyozta beszédében Benedek-Huszár Erika, érdekes újdonságokat jelentve be. Például, hogy a tanév végén nemcsak a legjobbakat fogják megjutalmazni, hanem azokat is, akik az elmúlt iskolai évhez viszonyítva fejlődést, előrehaladást mutatnak fel. A komoly munkáért pénzjutalom is jár majd – ígérte. Szólt a diákoknak járó meleg ebéd lehetőségéről is, amit azonban iskolai étkezde hiánya miatt egyelőre nem tudnak bevezetni, de dolgoznak a megoldáson. Addig a diákoknak egy-egy szendviccsel kell megelégedniük, amit októbertől szeretnének számukra biztosítani, mert ahhoz is le kell bonyolítaniuk előbb a közbeszerzési eljárást. Felhívta az elemi osztályos diákok szüleinek figyelmét arra, hogy ha igényt tartanak a délutáni oktatási programra, azt szeptember 10-ig jelezzék az iskola titkárságán. Ismertette, kik fogják idén tanítani a diákokat, s bejelentette: az idei tanév a Zöld Héttel kezdődik, az első vakációt október 28-án kapják majd a diákok az egyébként öt modulra tagolódó tanévben.

A legkisebbeket Oláh-Ilkei Júlia tanítónő köszöntötte, majd Kolumbán Gergő II. A osztályos diák szavalt, az V. B osztályos diákok táncot adtak elő, Fancsal Zselyke tanuló pedig népdalt énekelt.

Benedek-Huszár János polgármester is egy nagyon gazdag tanév lehetőségéről szólt ünnepi beszédében, azt mondta, egy hónapon belül felújítják az iskola teljes informatikai rendszerét, 39 számítógép már megérkezett az iskolába, amit a hónap végéig újabbak követnek. „Az iskola történetében példátlan fejlesztésről van szó” – emelte ki a polgármester.

A tanévre végül Fancsal Zsolt bibarcfalvi református lelkész adta áldását, a Példabeszédekből olvasva fel bibliai igét: „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet” – intette a tanévet kezdő diákokat és pedagógusokat, akik ezt követően az osztálytermekbe vonultak.