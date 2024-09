A háromszéki oktatás minőségének javítása céljából két nagy pályázat nyomán bútorzatot, taneszközöket és digitális laboratóriumi felszereléseket, ezek mellett elektromos mikrobuszokat szerzett be Kovászna Megye Tanácsa, mely csütörtöki, online tartott ülésén döntött ezek kihelyezéséről.

Tamás Sándor tanácselnök közölte, úgy dolgoznak, hogy összességében lássák a megye ügyeit, rendszerekben, összefüggésekben gondolkodnak, így hangsúlyt fektetnek a megyei kórház fejlesztésére, az úthálózat korszerűsítésére, a hulladékgazdálkodási rendszer működtetésére, a szociális háló hatékonyságára és végül, de nem utolsósorban az oktatás minőségi javítására. Igaz ugyan, hogy ezekben a központi közigazgatásra hárul a nagy szerep, de a megyei és helyi önkormányzatok odafigyelnek az infrastrukturális fejlesztésekre, vannak programjaik, egyebek mellett iskola- és óvodafelújítások, játszóterek kialakítása. A soros tanácsülés 42 napirendi pontjából közel 40 a megyében lévő iskolák ügyét szolgálja. Nemcsak beruházásokra, eszközvásárlásra gondolnak, hanem elsősorban a gyerekekre, akiknek az oktatási eszközökhöz való hozzáférését kívánják elősegíteni, mondotta az elnök.

72 millió lej értékben pályáztak és nyertek, a javakból 23 tanintézmény és 17 közigazgatási egység részesül, tette hozzá Tamás Sándor. Jakab István Barna alelnök kifejtette a két nagy pályázat mibenlétét. Egyrészt 16+1 személyes elektromos mikrobuszokat adnak át azoknak a helyi önkormányzatoknak, amelyek már határozatot hoztak azok befogadásáról iskoláik számára. A járművek önkormányzati tulajdonba kerülnek. Másrészt bútorzatot, taneszközöket és digitális laboratóriumi felszereléseket adnak át vidéki iskolák gondnokságába. Tulajdonképpen 34 iskola nevében pályáztak, de most csak annak a 23-nak adják át, amelyek határozatot hoztak azok átvételéről. A későbbiekben a többiek is megkapják a felszerelést, miután döntöttek erről önkormányzataik. És mikro­buszok is lesznek még, 16+1, illetve 8+1 ülésesek.

Iskolai felszerelést kapott a sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola, a nagyajtai Kriza János-, a nagybaconi Konsza Samu-, a sepsibodoki Henter Károly-, a nagyborosnyói Bartha Károly-, a barátosi Bibó József-, a berecki Comenius-, a szentkatolnai Bálint Gábor-, a csernátoni Végh Antal-, a kommandói Horn Dávid-, a dálnoki Darkó Jenő-, a gelencei Jancsó Benedek-, a gidófalvi Czetz János-, a málnási Tőkés József-, a kézdialmási Kelemen Didák-, a maksai Orbán Balázs-, az ozsdolai Kun Kocsárd-, a kézdiszentkereszti Tréfán Leonárd-, a kézdiszentléleki Apor István-, a torjai Kicsi Antal-, a sepsikőröspataki Kálnoky Ludmilla-, a zágoni Mikes Kelemen- és a zabolai 1-es számú Általános Iskola.

Az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervből finanszírozott 16+1 személyes elektromos kisbuszt kapott Kézdivásárhely, Barót, Kovászna városa, valamint Barátos, Csernáton, Dobolló, Előpatak, Esztelnek, Illyefalva, Kézdiszentlélek, Kézdiszentkereszt, Lemhény, Málnás, Ozsdola, Uzon, Réty és Zágon község.