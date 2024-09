Érkeznek a sepsiszentgyörgyi tanintézetekbe az új bútorok és elektronikus oktatási eszközök, melyeket az önkormányzat az országos újjáépítési program (PNRR) keretében elnyert támogatásból vásárolt – jelentette be Antal Árpád. A polgármester arról is beszámolt, hogy az önkormányzat idén is biztosítja a forrásokat a tanintézeteknek, hogy kiváltsák az osztálypénzt. Az elöljáró továbbá jelezte: a korszerűsítési munkálatokon áteső tanintézetek esetében igyekeznek elkerülni, hogy a tanórákat több váltásban kelljen megtartani.