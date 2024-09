Pénteken a háromszéki csapat az 5. percben Molnár Zoltán révén szerzett vezetést, nem sokkal később a 16 éves Király Ádám növelte a házigazdák előnyét, kisvártatva Márton Koppány is betalált (3–0). A második játékrészben az egyre fáradtabban játszó bukaresti együttes tévedéseit kihasználva Szőcs Zalán kétszer volt eredményes emberelőnyben, illetve Gecse Olivér is létszámfölényben iratkozott a gólszerzők közé (6–0), aztán a szünet előtt ismét Király Ádám ütötte a korongot a kapuba (7–0). Az utolsó felvonásban először Részegh Zsolt zörgette meg a hálót, majd a 48. perctől nagyon kinyílt az olló: előbb Görbea Tivadar szerzett gólt, a folytatásban Részegh Zsolt duplázott, ezt követően Barkó Gergely továbbított a ketrecbe (11–0). A hajrához közeledve Róth Zoltán és Antal László is beköszönt, ezután Márton Koppány 21 másodperc alatt kétszer lőtt a kapuba, a végeredményt pedig a 18 éves Nagy Tamás állította be (16–0).

A Háromszéki Ágyúsok szombaton Részegh Zsolt góljával már 81 másodperc elteltével vezetést szereztek, viszont a vendégek Benedek Gergő révén a 3. percben válaszoltak (1–1). Ezt követően a hazai alakulat már nem engedte ki a kezéből az irányítást, Görbea Tivadar ismét előnyhöz juttatta a narancs-kék mezeseket, majd rövid idő alatt Antal Előd és Szőcs Zalán is beköszönt. A folytatásban Nagy Tamás és Antal László is feliratkozott a gólszerzők közé, a szünethez közeledve pedig Márton Koppány létszámfölényben továbbított a hálóba (7–1). A második harmadban a háromszéki csapat háromszor is emberhátrányban volt eredményes, aztán a felvonás hajrájában Görbea Tivadar a negyedik, Ferencz Szilárd a második találatát jegyezte (14–1). Az utolsó játékrészben Antal Előd törte fel az egyetemista együttes védelmét, nem sokkal később Nagy Tamás és Részegh Zsolt is megzörgette a hálót. A Sportul Studențesc 39 másodperccel a találkozó vége előtt szépített, Marius Marcuș beállította a végeredményt (17–2).

Eredmények: * Román Kupa, csoportkör: Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc 16–0 (gólszerzők: Molnár Zoltán 5., Király Ádám 12., 37., Márton Koppány 14., 56., 56., Szőcs Zalán 26., 29., Gecse Olivér 29., Részegh Zsolt 42., 52., Görbea Tivadar 48., Barkó Gergely 53., Róth Zoltán 55., Antal László 55., Nagy Tamás 58.) * román bajnokság, alapszakasz: Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc 17–2 (gólszerzők: Részegh Zsolt 2., 58., Görbea Tivadar 3., 23., 28., 38., Antal Előd 6., 55., Szőcs Zalán 6., Nagy Tamás 12., 57., Antal László 13., 35., Márton Koppány 17., László Hunor 24., Ferencz Szilárd 28., 39., illetve Benedek Gergő 3., Marius Marcuș 60.).