Szakképzésről értekeztek Kézdivásárhelyen

Először Böjte Csaba atya szólt a jelenlévőkhöz, megköszönve az eddig kifejtett munkát, majd Pölöskei Gáborné osztotta meg gondolatait. „Van amire alapozni, ami egy nagyon jó dolog. Az eddigi tanévnyitások és tanévzárók azt mutatják, hogy nagy szükség van ezekre a képzésekre, amelyeket a Kantában indítottunk el. A képzéseknek a lényege az – magyarázta a budapesti kulturális és innovációs minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára –, hogy olyan szakmákat adjunk át fiataloknak vagy akár felnőtteknek, amelyekkel a boldogulásukat jobban tudjuk segíteni. Az érdeklődés eddig is megvolt és fontos, hogy ezután is fenn tudjuk tartani. Tavaly is nagyon szép számban végeztek és idén is sok a jelentkező, a tanév elő van készítve, el tudjuk indítani a nagy érdeklődésnek betudhatóan. Változatlanul két terület van kiemelve, az egyik az építőipar, a másik a turizmus és vendéglátás” – mondotta a helyettes államtitkár.

Hangsúlyozta: látták, hogy bőven van munkaerő a vendéglátásban, nagy az igény a szakképzett emberekre. Hozzátette, hogy az igény megvan az alkalmazók részéről, de hogy eleget tegyenek és szakképzett munkaerővel szolgáljanak, ahhoz kellenek a szakképzett oktatók, ezt egyelőre biztosítják, de reméli, hogy az előadó szakemberek képzése is megtörténik, hogy ne kelljen ezért Magyarországról ide jönni. „Az út, amely ki van jelölve: egy oktatócentrum létrehozása, ezt kell megtárgyalnunk” – magyarázta.

Tamás Sándor, Kovászna Megye tanácsának elnöke kifejtette: próbáltak bábáskodni a szakképző születésénél és most is azon vannak, hogy megtegyenek mindent a sikeres működés érdekében. Elmondta: a megyei tanács alárendeltségébe tartozik a Művészeti és Népiskola, szakképzések zajlanak ott is, többek között vendéglátásban, szálláshelyeik is vannak. „Praktikus ember vagyok, azért azt szeretném felvetni és kérdezni: hol tudunk kapcsolódni, van-e rá szükségünk? A megyei önkormányzatnak ugyanakkor ott az Út- és Hídépítő Részvénytársasága, ahol 150 embert foglalkoztatnak. Emellett ott az ötvenmillió tonna követ tartalmazó bányánk, felszíni fejtéssel. Amennyiben van ezekkel kapcsolódási lehetőség, úgy mi vállaljuk a partnerséget, közelítsük a találkozási pontokat” – mondotta a megyeitanács-elnök, aki elmondta: a találkozó időpontjában 1936 alkalmazottal működtek, ebből csak a megyei kórház állományszáma 960 személyt tesz ki.

A találkozó többi része zárt ajtók mögött zajlott, terítéken az szerepelt, hogy létrehozzanak egy újabb jogi személyiséget a szakképzőnek – ez Böjte Csaba felvezetőjéből derült ki.

Szakács István, a központ vezetője érdeklődésünkre közölte: eddig a szakácsképzésre 29-en, pincérképzésre 27-en, panziósképzésre 14-en, míg turisztikai technikus szakra 12-en jelentkeztek. A szobafestő, mázoló és tapétázó szakra kilenc fő iratkozott be, a szárazépítő- (gipszkartonszerelő) képzés iránt húszan érdeklődtek.