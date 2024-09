A rendezvényen a közös nevező a mozgás és az aktív életmód volt, a téma köré épült előadások pedig érdeklődő és nevető hallgatósággal töltötték be az Arénát. Egyértelműen látszik, hogy nemcsak az aktív és egészséges élet iránti vágy van jelen itthon, de a lehetőségek is adottak ehhez: aktív kezdeményezések, közösségek működnek, tele tervekkel, stratégiákkal, tenni akarással. Mindezekhez minőségi szolgáltatások is társulnak, ezekből kaphattunk ízelítőt az Aktív Expo tizenhat kiállítója révén.

Mit kínál Sepsiszentgyörgy?

Románia harmadik legtisztább városaként Sepsiszentgyörgy egyszerre biztosítja a kisvárosok nyugalmát, biztonságát és a nagyvárosok nyújtotta szabadidős élményeket. A minőségi élethez kiemelten fontos szempont, hogy a tér, a város, ahol élünk, mit tud nyújtani számunkra – mutatott tá Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Ma Sepsiszentgyörgy közlekedése sokkal kiszámíthatóbb, barátságosabb köszönhetően a városi mobilitási tervnek, az új tömegközlekedési, a biciklikölcsönzési rendszernek vagy épp a sikeres Lábbusz programnak. Aktívan eltölthetjük szabadidőnket a városi strandon vagy az uszodában, Sugásfürdőn, a skate-parkban, a szépmezői, csíki negyedi sportpályákon, és magas színvonalon sportolhatunk az Arénában, a jégcsarnokban, az OSK Stadionban. A tervek itt nem állnak meg, két és fél év múlva sport­egyeteme és campusa is lesz a városnak – ecsetelte.

Táncos Barna, az RMDSZ szená­tora szerint mint minden, így a sportszeretet is a neveléssel kezdődik, és az aktív életmóddal a környezethez való viszonyulás is változik. Pozitív példaként hozta fel a Székelyföldi Jéghoki Akadémiát, a vidéki korcsolya- és úszásprogramokat, valamint az idén először, Csíkborzsován megszervezett maratoni futóversenyt

Révész Máriusz, a budapesti kormány Aktív Magyarországért felelős államtitkára üdvözölte a székelyföldi konferenciát, majd arra mutatott rá: ha a Magyarország-szerte elérhető aktív szabadidős programokat keressük, a lehetőségek tárháza ki­apadhatatlan: futókörök, futópályák, kerékpárutak, sziklamászó és túraútvonalak, via ferráták, aktív központok, vízitúraprogramok várják az érdeklődőket.

Magyarország Aktív Életmód Stratégiáját már Berencsi Miklós, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ projektigazgatója ismertette, aki élménycsomagokban, új turisztikai termékekben, egy tudásbázisként működő fejlesztési központban, együttműködő partnerhálózatban és a térségi márkázásban gondolkodik.

Jó gyakorlatok, kerékpáros programok

Tápláljuk a jó baktériumokat és tegyük örömforrássá a sportot! – lebilincselő biológiaórát hallhattak az érdeklődők a bennünk élő mintegy 2–3 kilónyi mikroorganizmusról és azoknak az emberi szervezetben betöltött szerepéről. Kiderült az is, hogy az életkor, a genetika, a táplálkozás és a testmozgás mennyire befolyásolja a mikrobiomot, a szervezetünkben élő mikrobaközösséget.

Magyarország legnagyobb sza­badidősport-sorozatával, az Ötpróbával is megismerkedhettek a résztvevők, a kerékpározásnak szentelt szekcióban számos kitűnő itthoni biciklis programot mutattak be. A BringAkadémia elsősorban biciklis oktatással foglalkozik, a Szekler Teker feltett szándéka, hogy túráikon a részt vevő gyerekek életre szóló élményekben részesüljenek: a Kincskereső Bringatúrán például a természeti környezet és kulturális örökség megcsodálása mellett rejtvényeket, játékos feladatokat oldanak meg a bicajozók.

Közösségi futás

Madarász-Losonczy Bálint a Magyar Miniszterelnökség Aktív Mobilitási Főosztályának vezetője kiemelte: a magyar lakosság 16 százalékának a kerékpár az elsődleges közlekedési eszköze, a kormány célja ennek az aránynak a megtartása és fokozatos emelése minden lehetséges eszközzel.

Ép testben ép lélek

Az Egészségügy-betegségügy szekciót választók megtudhatták, hogy a kiégés egyedüli, hosszú távon fenntartható ellenszere az életmódváltás, a testet és szellemet egyaránt erősítő és nyugtató aktív élet. Ugyanitt az idegrendszert már korai gyerekkortól fejlesztő mozgásterápiákról hallhattak, miközben bemelegítésként az Ecc, pecc, kimehetsz mondókára adogatták egymás kezébe a színes golyókat.

Expo az előtérben

A mozgás fontosságát jelzi az adat, miszerint 39 százalékkal kisebb az elhalálozás a fizikailag aktívak körében. De kiderült az is, mennyire fontos a tartás szempontjából, hogy milyen a pedál, a nyereg vagy a kormány szögbe állítása a biciklinken.

Fuss, szurkolj, mozogj!

A legrosszabb dolog, ami történhet velünk, hogy már nem álmodunk. Addig, amíg álmodunk, működünk – vallja Lászlóffy Lóránd, a Fitness Tribe elnöke. Az Aktív Életmód szekcióban a sepsiszentgyörgyi Fitness Tribe képviselői azt hangoztatták: elsősorban nem a kilométereket vagy a futástempót nézik, hanem futóközösségük igényét, örömét helyezik tevékenységük fókuszába, és ettől működnek annyira hatékonyan.

A zsúfolásig telt Aréna konferenciateremben a közönség abba is betekintést nyert, hogy mennyire menő egy sportklub szurkolóközösségéhez tartozni, főként, ha ez a sportklub a Fradi, és olyan mókás programokat szervez, mint a sétafoci vagy gyerekfoci és gyerek kézilabda! Terítékre került a legkisebb korosztálytól az öreg fiúkig mindenkit megszólító Sepsiszentgyörgyi Sportnapok, de volt guggolás, és képzeletben Kolozsvár környékén is túrázhattak a résztvevők.

Ne legyél a saját hűtőd áldozata!

Az Életmód-stratégiák szekció is bőven tartogatott érdekességeket és olyan gyakorlati tanácsokat, mint például, hogy mennyire fontos megfelelően kezelnünk az éhségérzetünket, vagy miként tudunk javítani az alvásminőségünkön. Jó volt látni és hallani, hogy Monspart Sarolta maratoni futó és tájfutó világbajnok életútjának szellemiségét hogyan lehet sikeresen átörökíteni a magyarországi gyalogló és tájfutó körökben, közösségekben, és milyen egyéb, a magyar lakosság aktivizálására szolgáló lehetőség van még a Monspart Saroltáról elnevezett Aktív Életmód Stratégiában.

Záró előadások

A konferencia három nagy záró elő­adására is sokan voltak kíváncsiak. Székelyföld aktív turizmust kínáló lehetőségeit a három megye Visit brandjeit működtető egyesületek vezetői mutatták be. Németh Balázs, a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságát irányító igazgató a vébé hatalmas show jellegével kápráztatta el a résztvevőket, zárásként pedig Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő a gyerekek egyre nagyobb napi képernyőidejének hatását járta körül. Gondoltuk volna, hogy 8 éves korukra a gyerekek 30 százalékának van mobiltelefonja? Vagy hogy a napi 3 órát meghaladó közösségimédia-használat növeli a szorongást és a depressziót a gyerekek, fiatalok körében? Megerősítést kaphatott mindenki abban, hogy a gyerekek egészséges agyfejlődéséhez a mozgás, valamilyen művészeti tevékenység végzése, a családdal töltött idő, az olvasás és a szabadtéri játszás létfontosságú.

Zárásként Zsigmond József, a konferencia ötletgazdájának szavait érdemes megfontolni: azon kell dolgozni, hogy minél több megvalósuljon az Aktív Székelyföld Konferencián látottakból és hallottakból!

Az egynapos konferencia kiemelt szakmai partnere és egyben társszervezője az Aktív Magyarország, szervezői Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, a Visit Covasna és a Háromszéki Mikes Kelemen Egyesület. (közlemény, -ádi)