Bírságoltak a közlekedésrendészek

Előző írásunk

Azt hiszem, mindenkinek az életében akad olyan történet, amelyről ha regényt nem is, de egy jó kis novellát össze lehetne hozni. Aztán vannak olyanok is, akiknek az egész élete kitenne egy becsületes regényt. Az elmúlt hetekben más városokban élő ismerőseimnek köszönhetően két, novellába illő történettel is találkoztam.