Egy kivétellel mind az 54, Kovászna megyének erre az évre jóváhagyott, medvékre vonatkozó kilövési engedélyt kiváltották a háromszéki vadásztársaságok – jelentette be Gheorghe Neagu, a megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője. Az állami intézmény ügyvezető igazgatója ugyanakkor arról számolt be, hogy jelentősen csökkent a vadkárok aránya az előző évhez képest, viszont a legtöbbért továbbra is a medvék felelősek, legyen szó haszonállatokról vagy terményről. Neagu ugyanakkor úgy látja, hogy a kilövési kvóta későn érkezett, és a megszabott arányok nem lesznek elegendőek a populáció kordában tartásához.