Egy kivétellel mind az 54, Kovászna megyének erre az évre jóváhagyott, medvékre vonatkozó kilövési engedélyt kiváltották a háromszéki vadásztársaságok – jelentette be Gheorghe Neagu, a megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője. Az állami intézmény ügyvezető igazgatója ugyanakkor arról számolt be, hogy jelentősen csökkent a vadkárok aránya az előző évhez képest, viszont a legtöbbért továbbra is a medvék felelősek, legyen szó haszonállatokról vagy terményről. Neagu ugyanakkor úgy látja, hogy a kilövési kvóta későn érkezett, és a megszabott arányok nem lesznek elegendőek a populáció kordában tartásához.

Kevesebb mint a felére csökkent a medvék által okozott, jegyzett károk száma, míg tavaly 366 esetről érkezett bejelentés és kártérítési igénylés a környezetvédelmi ügynökséghez, idén eddig 150 esetről tud­nak. Ebben a haszonállat-állományban, illetve a terményben okozott károk egyaránt benne vannak – részletezte az igazgató Ráduly István prefektus tegnap tartott havi sajtóértekezletén. Ugyanő elmondta, hogy a kártérítési igénylések összege az előző évhez képes sokat mérséklődött. Míg 2023-ban közel 1,1 millió lejt fizetett ki az ügynökség, idén eddig valamivel több, mint 300 ezer lejt tesz ki a kérések összértéke. Tavaly a teljes összeget kifizették, idén valamivel több, mint a felét már rendezték.

Gheorghe Neagu szerint a legjelentősebb károkat továbbra is a medvék okozzák elsősorban a kukoricaföldeken, illetve a haszonállat-állományban. A legjelentősebb pusztítást a juhok és a háziszárnyasok között vitték véghez, de az elpusztított szarvasmarhák száma is viszonylag magas. A megyénk területén élő további nagy­vadak közül a farkasok kapcsán viszonylag kevés kár­okozásról kaptak jelzést. A károk mértéke valószínűleg jelentősebb, ugyanis továbbra is jellemző, hogy sokan nem jelentik azt a bürokratikus igénylési eljárás miatt – tette hozzá az igazgató.

Fotó: Kertész Antal

Gheorghe Neagu emlékeztetett, hogy Háromszék esetében 54 medve kilövését engedélyezi 2024-re az idén elfogadott jogszabály, ugyanennyit lőhetnek ki jövőben is a vadásztársaságok. A megyében működő 16 vadásztársaságból, mely 34 vadászterületért felel, egy tucat kereste meg az ügynökséget, és 53 engedélyt már kiváltottak, egy pedig folyamatban van. Társaságtól függően a kilövési engedélyek száma változik, van, ahol területenként csak egy példányra kértek jóváhagyást, de több olyan is előfordul, hogy három vagy négy medvére. Gheorghe Neagu arra is kitért, hogy a sürgősségi beavatkozási intézkedések során idén eddig öt veszélyes, a településekre bejáró, kár­okozó medvét lőttek ki vagy altattak el az év eleje óta Torja, Gelence, Nagybacon, Kézdiszenlélek, valamint Dálnok községekben, két példányt pedig áttelepítettek. Az ügyvezető igazgató utóbbi kapcsán elmondta: örömére szolgál, hogy végre a bukaresti hatóságok is belátták, az áttelepítés nem sokat ér, az állatok visszatérnek. Háromszéken idén kilenc medvét ütött el vonat vagy gépkocsi, továbbá egy bocsot fogtak be, miután az anyamedve elpusztult.

Gheorghe Neagu szerint figyelembe véve, hogy a megyében kétezerre saccolják a medvék számát, nagy eséllyel a két év alatt kilövendő 108 példány nem sokat változtat a helyzeten, főképp, hogy a szaporulat is megnőtt, több a bocs. Korábban kellett volna elkezdeni az állományszabályozást, a mostani helyzet, hogy mára már „egy séta az erdőben, a gombászás is komoly kaland”, gyakorlatilag tíz év alatt alakult ki azáltal, hogy vagy teljesen tiltották, vagy erősen korlátozták a medvék kilövését.