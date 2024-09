Nemes Áron: Állandó háromszéki sportmúzeumot akarunk

Sepsiszentgyörgy és Háromszék mindig is sportos vénával rendelkezett. Sorra adta az olimpiai résztvevőket, egymás után rendezik a nagyobbnál nagyobb közösségi sporteseményeket. Nemrég zajlott a Sportnapok 16. kiadása, melynek keretében kicsik és nagyok egyaránt ismerkedhettek különböző sportágakkal és egyesületekkel. Az esemény apropóján Nemes Áron fő szervezővel a helyi sportéletről beszélgettünk, akitől azt is megtudtuk: állandó háromszéki sportmúzeumot terveznek létrehozni.

Ha az ember sportszervezésre adja a fejét Sepsiszentgyörgyön, mindenképpen találkozni fog Nemes Áron nevével. Ő a helyi sportiskola igazgatója, az Equites Egyesület elnöke, továbbá a Sepsiszentgyörgyi Sportnapok fő szervezője.

„Korábban streetballversenyeket szerveztünk a Szent György Napok keretében, minden más sport­esemény mellett” – eleveníti fel a kezdeteket Nemes Áron. „Sajnos, idővel ezek nem kaptak elég figyelmet. Nyilván, ott egy nagy-nagy programdömping van, csak egy apró szelete volt ennek a sport, és a fejlődési lehetőségek is nagyon korlátozottak voltak. Ekkor jött az ötlet, hogy jó lenne egy különálló rendezvényt létrehozni.”

Mivel a város közösségi életében nagyon jelentős szerepet tölt be a sport, rengetegen mozognak, hamar rendkívül közkedveltté vált az immár háromnapos rendezvény, a Sportnapok, melynek programkínálatához 45 sportegyesület járult hozzá. Nemes szerint idén is a sportágválasztó játék volt a legnépszerűbb a legfiatalabbak körében. „A gyermekek húsz különböző sportegyesület által kínált lehetőséget próbálhattak ki. Volt, aki többet is megpróbált egymás után. Rendeztünk egy nagyon szép esti biciklizést, mely során egy nagy kört tettünk a városban, 350-en vettek részt.” A szintén esti családos futás is nagy népszerűségnek örvendett.

Kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgatott a Sportnapok. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Sportnapok. Toró Attila felvétele

Nemes Áron sorolja az eredményeket: idén 6000 látogatója, résztvevője volt a Sportnapoknak, és jövőre még többet várnak. De az egyesület elnöke szeretné, hogy a folyamatos fejlődés mellett a rendezvény ne veszítse el helyi jellegét. „Országos élvonalbeli vagy ismert csapatokat is szeretnénk lehozni, de amellett, hogy évről évre bővül, és egyre többen vesznek részt, szerintem a Sportnapoknak meg kell maradnia helyi rendezvénynek.”

Sepsiszentgyörgy jelentős sporttörténelmi múltra tekint vissza, Háromszék és a megyeszékhely megannyi olimpikont adott már a világnak. Nemes Áron kifejtette, hogy miképp szeretné ezt az értéket keretbe foglalni. „A lehetőségek szerint korábban is rendeztünk egy-egy sporttörténeti kiállítást, ahol háromszéki olimpikonoktól kaptunk relikviákat a tárlat idejére. Viszont a jövőben szeretnénk egy állandó háromszéki sportmúzeumot létrehozni, mely méltó és tiszteletteljes emléket állít csúcssportolóinknak.”

Az élsportot és félprofi sportolási lehetőséget biztosító egyesületek mellett a helyiek választhatnak különféle hobbimozgást. A város számos sportteremmel rendelkezik, ahol a csapatsportok mellett a tenisz és asztaltenisz is helyet kap. Mindezek mellett nagyon eredményes és előremutató tevékenységet folytat például a Fitness Tribe nevezetű futókör, amelynek folyamatosan gyarapodik a létszáma.

Nemes Áron kiemelte: Sepsiszentgyörgyön az önszerveződő sportközösségek és a Sportnapok mellett különféle programok járulnak hozzá a sport megszerettetéséhez a helyiek körében. Néhány évvel ezelőtt indult a Bevezetés a sportba program, melyet az önkormányzat indított azzal a céllal, hogy még több gyermek ismerkedjen meg különféle sportágakkal, továbbá magyarországi mintára létrejött az Aktív Székelyföld kezdeményezés, mely segít hangsúlyozni a sport és az egészséges életmód fontosságát – a konferencia első kiadását a Sportnapokkal egy időben szervezték meg.

Nyuli Szabolcs

(A szerző az MCC Médiaiskolájának hallgatója. A cikk az MCC hallgatóinak terepgyakorlata idején készült, mely a Háromszék napilappal partnerségben zajlott.)