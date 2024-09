Eljárás indult egy román újságíró ellen

A két amerikai újságíró, Kathryn Diss és Fletcher Yeung az ABC ausztrál közszolgálati műsorszóró munkatársai, míg Mircea Barbu a HotNews.ro portálnak dolgozik. Az FSZB vádjai szerint mindhárman „illegálisan lépték át az orosz határt”, hogy eljussanak Kurszk megyébe.

A román külügyminisztérium elítélte, hogy Oroszország nyomozást indított a három újságíró ellen. „Határozottan elítéljük Oroszország azon döntését, hogy büntetőeljárást indít újságírók, köztük Mircea Barbu ellen azért, mert tudósítottak Kurszkból. Ez a sajtószabadság és az alapvető jogok elleni nyílt támadás. Az újságírókat védeni kell, nem pedig elhallgattatni” – üzente az X platformon a külügyi tárca.

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) szombaton Mircea Barbu védelmét kérte a hazai hatóságoktól, közleményében szintén elítélte az FSZB döntését. A CNA szerint Mircea Barbu online is elérhető riportjai szakszerű tudósítások, és nem téveszthetők össze az ellenséges propagandával. A testület közölte azt is, hogy tájékoztatták a belügyminisztériumot Mircea Barbu helyzetéről. Arra kérték a hatóságokat, hogy „sürgősen fontolják meg az újságíró védelmét”, tekintettel arra, hogy az FSZB döntésének bejelentése után az orosz Telegram csatornán a büntetőeljárás alatt lévő külföldi újságírók életének kioltására biztató üzenetek is megjelentek.