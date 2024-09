*

Amennyiben nem teljesülnek az igazságos béke feltételei, az egy „örök” háborút eredményezhet, ami azt is jelenti, hogy minden egyes férfi fegyvert kell hogy fogjon, az is, aki ma még felmentést élvez. Mark Galeotti biztonsági szakértő szerint ebben az esetben hol intenzívebb, hol csendesebb mederben folytatódnának a harcok, de a fegyverropogás egy pillanatra sem szűnne meg. Rövid távon erre csak akkor lenne esély, ha a jelenlegi frontvonalak mentén kötnének tűzszünetet. Egy ilyen lépés azonban könnyen Zelenszkij politikai hatalmának a végét jelentené, a radikális nacionalista körök ezt aligha néznék el neki – állapítja meg a The Times elemzése.

*

Petr Pavel cseh államfőt nem lehet oroszbarátsággal vádolni. Ezért különösen megszívlelendő, amit ő mond az ukrajnai háború kapcsán. Egy friss interjújában kijelentette: az Oroszország elleni győzelem nem számíthat győzelemnek, ha az az ukrán nép felének a megsemmisülésével jár! Szerinte sokkal realisztikusabban kellene elemezni a történeteket, és felmérni azt az árat, amelyet az ukránok fizetnek. Hogy az megéri-e. Tévhitnek, önámításnak nevezi, hogy Ukrajna heteken, hónapokon belül katonailag legyőzheti Oroszországot...

A cseh államfő mellett korábban Magyarország és Szlovákia vezetője is kifejezte fájdalmát az ukrán nemzet elképesztő áldozatai miatt, erre alapozva sürgettek mihamarabb fegyvernyugvást, hogy ne haljon meg több ukrán. Kár, hogy a környező országokkal ellentétben éppen az ukrán fővárosban nem az emberi élet megóvása van az első helyen... Pedig mennyi (be nem tartott) ígéret hangzott el a legutóbbi elnökválasztási kampány során...

*

Az ukrán államfő legújabb amerikai turnéja során Donald Trumppal is szeretne találkozni, bemutatná neki az új győzelmi tervét. (Ez megtörtént pénteken – szerk. megj.) A korábbi amerikai elnök a maga módján már „üdvözölte” is kijevi kollégáját. Egy választási gyűlésen a világ egyik legsikeresebb kofájának titulálta Zelenszkijt, aki ha beteszi a lábát Amerikába, 60 milliárd dollárral a zsebében távozik. Az elnökjelölt fia egy közösségi posztban még tovább ment, egyenesen szégyenteljesnek nevezte, hogy miközben egy külföldi állam vezetője az USA-ba érkezvén felmarkolja az amerikai adófizetők dollármilliárdjait, eközben durván támadja a republikánusok elnökjelöltjét. Az ifjabbik Trump Zelenszkij The New Yorkernek adott interjújára célzott, ahol az ukrán elnök életképtelennek nevezte Trump sokat hangoztatott béketervét, s azt állította az Egyesült Államok korábbi elnökéről, hogy annak igazából fogalma sincs a háború befejezéséről. J. D. Vance alelnökjelöltet pedig radikálisnak titulálta ugyanebben az interjúban, amiért az a frontvonal aktuális állása mentén szorgalmazott tűzszünetet.

Nos, ilyen „előjáték” után kerülhet sor a Trump–Zelenszkij találkozóra, már ha ezek után egyáltalán találkoznak. Diplomáciai szempontból nem tudom, mennyire volt jó ötlet beleszállni Trumpba, azt is el tudom képzelni, a demokraták kérésére, utasítására születhetett az az interjú. Mindenesetre az biztos, a kijevi elnöki irodában alighanem mindent Kamala Harris győzelmére tettek fel...

Legyen béke!

Dunda György