Șoșoacă nézeteit az ügyészség is vizsgálja

Másodszor is elutasította a Központi Választási Iroda (BEC) Diana Şoşoacă elnökjelöltségének iktatását. Az S. O. S. Románia párt elnöke, akit júniusban EP-képviselőnek is megválasztottak, 24 órán belül fellebbezhet az alkotmánybíróságon.

A BEC vasárnapi esti közleménye szerint a testület megállapította, hogy Şoşoa­că október 5-én 23 óra 50 perckor (tíz perccel a jelölési határidő lejárta előtt) ugyanazokat az iratokat nyújtotta be, mint október 3-án, de nem csatolta a támogató aláírásokat és a választási logóját, ezért befogadhatatlanként elutasította jelölésének iktatását. Mellette kilenc másik személy (Răzvan-Nicolae Constantinescu, Elena Tufecciu, Gheorghe Ghelcea, Ion Popa, Cristina Tufănoiu, Oana Creţu, Ciprian Romeo Mega, Petru Mîndru, Maria Marcu) elnökjelöltségének iktatását is elutasította a testület. Iktatta viszont nyolc olyan politikus elnökjelöltségét, akik a szombat éjfélkor lejáró határidőt megelőző 48 órában nyújtották be jelölési iratcsomójukat. A BEC közleménye szerint ezek a jelöltek a következők: Cristian Diaconescu, Cristian Terheş, Ana Birchall, Marcel Ciolacu, Silviu Predoiu, Ludovic Orban, Sebastian-Constantin Popescu és Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru. Jelenleg tehát 13 elfogadott elnökjelölt van Romániában (köztük Kelemen Hunor RMDSZ-elnök), 11 jelölést pedig elutasítottak. Az államfőválasztás menetrendje szerint az elnökjelöltségek október 10-én válnak véglegessé, addig megóvhatók az alkotmánybíróságon.

Diana Șoșoacă kizárását az elnökjelöltek közül két magánszemély óvásának helyt adva döntötte el szombaton az alkotmánybíróság, a határozat és ennek indoklása azonban még nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben. A spotmedia.ro értesülései szerint a jelentést Varga Attila alkotmánybírónak (akit az RMDSZ javaslatára neveztek ki a taláros testületbe) kellett volna összeállítania, ő azonban elutazott Bukarestből.

A kilenctagú alkotmánybíróságból öten szavaztak Șoșoacă kizárására (a PSD által javasolt négy alkotmánybíró és Varga Attila), ketten ellenezték ezt (a PNL és Klaus Iohannis emberei), ketten pedig hiányoztak a szombati ülésről, amikor a jelöltekről döntöttek.

Közben a főügyészség hivatalból vizsgálatot indított Diana Șoșoacă ellen, aki szombati kizárása után a YouTube csatornán a fasiszta legionárius mozgalmat és annak egykori vezetőjét, Corneliu Zelea Codreanut éltette, és (megszokott útszéli modorában) a zsidókat okolta elnökjelöltségének érvénytelenítése miatt. A népirtással és háborús bűnökkel vádolt személyek népszerűsítését, valamint a fasiszta, legionárius, rasszista vagy xenofób eszmék terjesztését azonban törvény tiltja, és három hónaptól három évig terjedő börtönnel, illetve bizonyos jogok megvonásával bünteti.