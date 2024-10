Látogatóközpont épül Sugásfürdőn

Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója lapunk megkeresésére elmondta: a látogatóközpont ötlete három évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor a Vadon Egyesület felkérést kapott a Budapesten lezajlott Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás szervezői­től a Kárpát-medencei Kincsestár elnevezésű pavilon kialakítására. A megbízás a gyakorlatban azt jelentette, hogy a tervezést és a gyártást is az egyesület bonyolította le, és ők koordinálták a nyolc Kárpát-medencei országból származó kiállítási anyag összegyűjtését is, ebből állították össze a pavilonba berendezett tárlatot. A 190 négyzetméteres alapterületű pavilon tervezője és kivitelezője egy sepsiszentgyörgyi vállalkozás volt Damokos Csaba látványtervező vezetésével.

Az épület felülnézetből egy keresztre hasonlít – utalva ezzel Szent Hubertusra, a vadászok védőszentjére, de jelölte a négy égtájat is. Tulajdonképpen négy zsindellyel fedett vadászkunyhó nézett a négy égtáj irányába, visszaidézve a havasi vadásztanyákat. A kiállítás a Kárpát-medencei magyar vadászati múlt ezer esztendejét ölelte át, felvonultatva Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Burgenland, Muravidék, Drávaszög, Délvidék gazdag vadászati kultúrájának emlékeit (személyiségek, tárgyak, ereklyék, dokumentumok). Az anyaországi szervezők szerint a pavilont a világkiállítás ideje alatt mintegy négyezren keresték fel – idézte fel az ügyvezető igazgató.

Demeter János szerint már a felkérés, majd az előkészületek idején is megfogalmazódott a szándék, hogy a faépületet a világkiállítás lezárulta után hazahozzák, és itt újból összerakva látogatóközpontként működjön a továbbiakban, nem csak gyerekeknek. Az önkormányzattal tárgyaltak a lehetséges helyszín kapcsán, a választás végül a Sugásfürdőn található mintegy ötszáz négyzetméteres területre esett, mely az egykori Phoenix Panzió épületében kialakított Rókavár Erdei Iskola közelében található. Itt korábban A borvíz útja projekt keretében kialakított kültéri medence állt, mely az évek során leromlott, majd fel is számolta azt az önkormányzat. Demeter János továbbá elmondta, a magyarországi Patkós Stúdiót kérték fel, hogy segítsen a látogatóközpont kialakításában, ez a vállalat komoly tapasztalattal bír az ilyen létesítmények létrehozásában. Magát az épületet is át kellett valamelyest alakítani, hogy eleget tegyen az új rendeltetésnek.

A központ egyik érdekessége az lesz, hogy különböző Kárpát-kanyarbeli élettereket (fenyvesek, bükkösök, patakok, tőzegláp stb.) külön mutat be, interaktív módon, így a látogatóknak – elsősorban a gyerekeknek, de nem csak – lehetőségük lesz a látogatás során megismerni ezeket. A központ összerakásának már nekiláttak, és várhatóan november folyamán sort keríthetnek annak megnyitására is – tette hozzá az ügyvezető igazgató.