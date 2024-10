Előző írásunk

A liberálisok (PNL-sek) most olyan okos fiúknak képzelik magukat, mint amilyen az eszes lány volt, aki a népmese szerint találkozott Mátyás királlyal, aki azt mondta neki, hogy menjen hozzá Budára, de se gyalog, se lóháton, se szekéren ne menjen, és legyen felöltözve is és nem is, vigyen ajándékot és ne is. A lány felült egy bakkecskére, azon ment Budára. Halászhálóból készített ruhát, így fel is volt öltözve és nem is, és egy szitába tett egy galambot, amelyet egy másik szitával lefedett, és amikor a királyhoz ért, felemelte a szitát, a galamb elrepült, tehát vitt is ajándékot és nem is.