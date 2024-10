A Székelyföldi Grafikai Biennálé mostanára nemzetközileg jegyzett eseménnyé nőtte ki magát, ezt bizonyítja a beérkezett pályaművek sokasága és sokszínűsége – állapította meg köszöntőjében Bordás Beáta, a sepsiszentgyörgyi kiállításnak helyet adó intézmény vezetője (két nappal korábban a biennálé anyagának egy részéből a Csíki Székely Múzeumban nyílt tárlat). Székelyföld legrangosabb képzőművészeti rendezvényének indulását felelevenítve Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta, 2010-ben, a biennálé első kiadásakor Kelemen Hunor akkori kulturális és örökségvédelmi miniszter vállalta a fővédnökséget, és most is fő támogatója a rendezvénynek. A biennálé sokak számára furcsa kezdeményezés volt, azzá tette a székelyföldi meghatározás, de az is példátlan volt, hogy magyar ember töltse be Románia kulturális miniszteri tisztségét. Annak ellenére azonban, hogy sokan kétkedtek sikerében, a biennálé mostanára a székelyföldi kulturális erőtér meghatározó eseményévé, ugyanakkor a nemzetközi képzőművészeti szcéna egyik jelentős seregszemléjévé vált.

Beke Mihály András, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja beszédében szintén kiemelte, hogy a biennálé kiemelkedő jelentőségű művészeti eseménnyé nőtte ki magát, a pályázati tematikára utalva pedig a művészet erejére, fontosságára hívta fel a figyelmet. Úgy vélte, a művészek válaszaiból létrejött tárlat több egy kiállításánál: a világ elé állított tükör.

Ferencz S. Apor, a Székelyföldi Grafikai Biennálé kurátora a rendezvény koncepcióját ismertette, kiemelve, hogy idéntől bővítették a kísérőrendezvények számát, immár nem csak nevében székelyföldi a biennálé, hanem a több helyszínen szervezett kiállítások révén is. Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, a biennálé egyik kezdeményezője, mindvégig támogatója a rendezvény hozadékáról szólva kiemelte annak fontosságát, hogy a pályázók körébe a művészeti egyetemi hallgatókat is bevonták, akik az itt szerzett tapasztalatokat értékesítik majd, illetve azt is megemlítette, hogy a biennálé részeként három művészeti egyetem is díjakat – kiállítási lehetőséget – ajánlott fel.

Képíró Ágnes művészettörténész rövid szakmai elemzésében elmondta, a Székelyföldi Grafikai Biennálé lehetőséget nyújt a hagyományos grafikai technikák mellett az innovatív irányzatok, kortárs képalkotási megoldások bemutatására is, ezt tükrözi a pályaművek stiláris sokszínűsége is. Megállapította, a helyi – univerzális szembeállítása nem csak célja volt, de védjegyévé is vált a biennálénak, ilyképpen a kiállítás korképet nyújt a nézőknek.

A díjkiosztás előtt Imreh István, a biennálé egyik fő szervezőjének, a Kovászna Megyei Művelődési Központnak a vezetője ismertette a szervezés hátterét, elmondva, adott pillanatban az ember- és forráshiány okán felmerült a rendezvény halasztásának ötlete is, de mert egyensúly az, ha mindenki teszi a dolgát, így végül létrejöhetett az eddigi legsikeresebb Székelyföldi Grafikai Biennálé.

A biennálé fődíját és az ezzel járó háromezer eurós jutalmat a zsűri döntése alapján Marco Trentin olaszországi képzőművész vehette át. Hargita Megye Tanácsának Nagy Imre-díját a magyarországi Laura Czuczor, Maros Megye Tanácsának Nagy Pál-díját a görögországi Vasiliki (Vasso) Chatzimanoli, Kovászna Megye Tanácsának Plugor Sándor-díját a lengyelországi Marlena Biczak érdemelte ki, mindhárom díj ezereurós jutalommal is jár. A MAMŰ Társaság díját Karol Polak (Lengyelország), a Gyergyószárhegyi Művésztelep díját Andrzej Wochnik (Lengyelország) kapta, pénzjutalom mellett szakmai programra való meghívást is jelentenek a díjak. A Partiumi Keresztény Egyetem Képzőművészeti Tanszékének Partium-díját Dicső Eszter Nóra (Magyarország), a Magyar Képzőművészeti Egyetem díját Katarzyna Tereszkiewicz (Lengyelország), az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális díját Petru-Radu Buba (Románia) kapta, mindhármuknak egyéni kiállítás lehetősége adatott meg ezáltal. A Romániai Képzőművészek Szövetségének Kovászna megyei fiókszervezete által alapított Baász Imre-díjat Teerawoot Com-On (Thaiföld), Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának díját Satitkun Mongkolruangrit (Thaiföld), a Pulzus Művésztelep díját Jagoda Jaworska (Lengyelország) kapta.