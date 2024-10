Elhalálozás

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett élettárs, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, unokatestvér, nagybácsi, rokon, ismerős,

HÉJJA ÁRPÁD

nyugalmazott agrármérnök

életének 73. évében váratlan hirtelenséggel örökre

itt hagyott bennünket.

Derűt sugárzó lénye, jósága, embersége, gondoskodó szeretete itt marad ­szívünkben.

Drága halottunkat 2024. ­október 29-én 13 órakor ­kísérjük utolsó útjára a nagyajtai ravatalozóháztól református szertartás ­szerint.

Részvétfogadás október

28-án 16 és 19 óra között, valamint a temetés előtt

egy órával.

Szívünkben

mindig élni fogsz!

Bánatos szerettei

Isten akaratát elfogadva

tudatjuk, hogy

özv. INCZE SÁNDORNÉ

BALÁZSY ILONA

2024. október 26-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése október 29-én, kedden 15 órakor lesz a szemerjai református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket

egy szál virággal róják le.

Koszorúmegváltásra szánt adományaikat a Diakónia ­Alapítványnak ajánljuk fel.

Emléke legyen áldott.

A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, az árkosi

DUKA ILONA

életének 82. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

„A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.”

Drága halottunk földi maradványait 2024. október 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi

temetőben.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,

hogy a hatolykai

PAKÓ JÓZSEF

szerető szíve életének 82.,

házasságának 38. évében 2024. október 26-án

megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait október 29-én, kedden 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a hatolykai temetőben római katolikus szertartás szerint.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

„Életünknek egén fénylő csillag voltál, / Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál. / Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, / Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.” (Korai Béla)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a nagyborosnyói

BARTHA MARGARETA

(Mancika)

életének 94. évében rövid, türelemmel viselt betegség után hazatért megváltó

Urához.

Szeretett halottunktól 2024. október 28-án 14 órakor veszünk végső búcsút a nagyborosnyói temető

ravatalozójában.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben

örökké élni fog.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, rokon, szomszéd,

BARTHA ILDIKÓ

(szül. POSZTOS)

életének 70. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után 2024. október 26-án visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése október 29-én, kedden 13 órakor lesz a szemerjai új református

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

id. CSUCSI ANTAL

életének 83. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Utolsó útjára 2024. október 28-án, hétfőn 15 órakor kísérjük a kézdivásárhelyi régi református ravatalozóházból a helyi temetőbe.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Megemlékezés

A múltra visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva,

fájó szívvel emlékezünk

PÁSZTOR ANDRÁSRA

halálának 10. évfordulóján.

Özvegye, gyermekei

és azok családja

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni.

Emlékezünk a zágoni

id. CSOMA SÁNDORRA

halálának 34. évfordulóján.

Szerettei

Soha el nem múló bánattal, fájó szívvel emlékezünk

id. TÓTH CSONGORRA

halálának 16. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

