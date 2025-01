Kapva kaptam az alkalmon, amikor felfedeztem az egyik sepsiszentgyörgyi boltban a Szent András Sörfőzde újabb különlegességét, és gyorsan vettem belőle egy üveggel. Magamban meghúztam a képzeletbeli strigulát a magyarországi műhely neve mellett, hiszen népes kínálatából már a hatodik habos nedűt kóstolhattam meg. A Szent András Black Rose duplabak sör, melyet négyféle árpamalátával és Hallertau Perle komlóval főznek és jócskán van alkohol benne, hiszen szívmelengetősen 9 százalékos. Akárcsak a Szent András többi söre, a Black Rose is elnyerte a tetszésemet.

A barnás köntösbe csomagolt fekete rózsa ajánlott fogyasztási hőmérséklete 12–14 Celsius-fok között van, így miután kivettem a hűtőből, hagytam melegedni egy keveset. Mivel akkortájt még nem volt sörös kelyhem, egy egyszerű talpas söröspohárba öntöttem ki a sötétbarna főzetet. Ujjnyi krémszínű és apró szemű habkoronája viszonylag hamar elillant, ám leheletnyi finom gyűrű formájában az utolsó kortyig maradt belőle. Illata malátás és alkoholos, amit egy kis karamelles és gyümölcsös jelleg is támogatott. Lágy és bársonyos íze határozottan édeskés, csokis, e mögött némi gyümölcsös komlósság is megbújt. A közepesnél testesebb serital valamelyest pezsgősnek tűnt, pedig úgy éreztem, hogy szénsavasságát jól eltalálták a főzőmesterek. Minden hörpintésben ott van a masszív alkoholosság, de meglepő módon ez egyáltalán nem zavaró. Szerintem ez egy remekül összerakott sör, utóíze is kellemes, és csak ajánlani tudom, s nem csak a barna/fekete sörök szerelmeseinek. Az ár-érték aránya ugyancsak rendben van, hiszen minőséget kaptam a pénzemért, így hát egészségünkre!

Utószóként csak halkan jegyzem meg, hogy a teszt óta már többször is volt szerencsénk egymáshoz, de sajnos a Szent András-sörök mára már kikoptak a szentgyörgyi boltokból a jómagam és gondolom, mások óriási sajnálatára.

Adatok: * gyártja: Szent András Sörfőzde * származási hely: Magyarország * ára: 9,39 lej (2021-ben) * kiszerelés: üveg * mennyiség: 330 ml * alkoholtartalom: 9% * eredeti extrakttartalom: 22ºP * keserűségi index: 23 IBU * színe: sötétbarna (EBC: 72–160) * összetevők: ivóvíz, árpamaláta (müncheni, bécsi, karamell-, festőmaláták), komlók (Hallertau Perle), sörélesztő (WLP 833 bock) * típus: duplabak sör (doppelbock) * ebből fogyasszuk: sörös kehely * a sör pontszáma: 7,5/10 * Untappd-értékelés: 3,57/5,00.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)