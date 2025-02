Észak-Amerika: Kanada és tartományai

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok január 20-án hivatalba lépett 47. elnöke országához csatolná északi szomszédját. A dolog nem példátlan: az USA már egyszer katonai erővel is el akarta foglalni Kanadát. Kihasználva, hogy a napóleoni háborúk elterelték a britek figyelmét, 1812-ben amerikai csapatok törtek be a mai Kanada brit területére, de három támadásukat is visszaverték.