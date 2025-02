– Sikerült egy 2,2 hektáros összefüggő területet találni az ipari park területén, amelyet 49 évre vettünk haszonbérbe, ahová a jelenlegi telephelyről szeretnénk az elosztótevékenységet áthelyezni – mondta kérdésünkre Berszány Tibor tulajdonos. – A Bertikris húsfeldolgozó üzemnek, az elosztóközpontnak (raktár, disztribució), a pékségnek és cukrászlaboratóriumnak, illetve 2006 óta a cég székhelyének helyet adó telephelyet ugyanis már rég kinőtte a vállalatcsoport – sorolta az alapító tulajdonos. – Itt már nincs ahova terjeszkedni, holott már egy ideje nem elég a fagyasztó- és raktározási kapacitásunk sem az alapanyagnak, sem a készterméknek, nem férnek a szállítóautók az udvaron, nem férünk az összesen mintegy 400 négyzetméternyi irodákban – sorolta az érveket Berszány Tibor. – Először saját terület vásárlásában gondolkodtunk, de Sepsiszentgyörgy ipari zónájában ekkora területet nem lehet találni, így esett a választás az ipari parkra, ahol van közművesítés, víz, kanalizálás, tűzoltócsap, közel van a transzformátorház. Nem beszélve a megközelítési lehetőségekről, hiszen a terelőúttal sokkal könyebb lesz mind a beszállítóknak, mind a mi autóinknak a közlekedés, mint volt eddig gyakorlatilag a városon keresztül.

– Mekkora logisztikai központot terveznek felépíteni, milyen funkciókkal?

– Egy kétezer négyzetméter alapterületű, emeletes központi épület lesz, a földszinten raktárak, elosztó- és számlázóiroda, egy bemutatóüzlet, illetve egy üzemi étterem, amely nem csak az alkalmazottak számára biztosítja majd a meleg ebédet, hanem igény szerint az ipari parkban megtelepedett cégek dolgozóinak is. Az emeleten több mint ezer négyzetméteren irodákat, gyűlés- és konferenciatermeket rendezünk majd be. A főépület mellett egy 1600 négyzetméter alapterületű, 15–16 méter magas fagyasztóház lesz, mintegy ezer négyzetméterrel nagyobb, mint a mostani. Itt most 650–700 raklapot tudunk tárolni, vagyis közel 700 tonna fagyasztott árut. De hely kell a szállítóautóknak, a munkatársak, a kuncsaftok járműveinek, és szándékunkban áll egy új automosót is beüzemelni, amely szintén nyitott lesz bárki számára.

– Milyen ütemezésben készül el a logisztikai központ?

– Szeretnénk az építkezést az idén befejezni, hogy mennyire sikerül, az a tervezési-engedélyezési folyamattól függ, a költözésre minden bizonnyal jövő évben kerülhet sor. Megvan a finanszírozás, a látványterv, illetve a beosztás részleges terve is, dolgozunk a kivitelezési terveken, de mivel élelmiszeripari beruházásról van szó, az engedélyezések üteme előre aligha tervezhető pontosan.

– Mekkora beruházásról be­szélünk?

– A végleges tervek hiányában pontos összeget nem tudok mondani, de csak az épületek mintegy ötmillió euróba kerülnek majd, s erre jön rá a gépészet, a polcrendszerek, egyéb berendezés.

Kinőtték a jelenlegi telephelyet

– Sikerült-e pályázati finanszírozást szerezni?

– Sajnos, erre nincs lehetőség. Nem találtunk olyant, ami egy vegyes használatú beruházást, vagyis a raktározást és irodaépületet kombináló fejlesztést támogatna. Önerőből, illetve banki hitelből finanszírozzuk.

– A Bertis Csoport immár harminchárom éves tevékenységét a folyamatos fejlesztés-fejlődés jellemezte. Mi motiválja ebben?

– Általános megközelítésben az univerzumban semmi nem stabil: vagy fejlődik, vagy visszafejlődik. Akár egy szinuszgörbe. Tudatosan törekszem arra, hogy a felmenő szakasz folyamatos legyen, ne érjük el a visszautat jelölő csúcspontot. Amíg egészségünk van, amíg úgy látjuk, hogy szükség van a mi termékeinkre, szolgáltatásainkra, a munkatársainknak szükségük van egy jó munkahelyre, addig kötelességünk csinálni, kötelező mindig bővíteni, újítani. Persze nem jut minden évre nagy beruházás, de tavaly például gépeket vásároltunk, bizonyos részlegeket felújítottunk, mindig új termékeket dobunk a piacra, hiszen azoknak is van egy életciklusa. S amire igény van, amit kér a piac, azt miért ne csinálnánk? Hál’ istennek itthon vannak a gyermekeink, itt dolgoznak, itt vannak a megbízható, jó kollégáink, minden adott, hogy ne álljunk meg. Részben a nemzedékváltás is megtörtént, az operatív ügyeket immár a fiatalok viszik, én a fejlesztésekkel foglalkozom, legyen szó beruházásról vagy új termékről.

– Mekkora jelenleg a vevőkör?

– Hat megyébe szállítunk, több mint kétezer partnerünk van, kisboltok, üzletláncok, éttermek, a magyarországi cégünk is szépen fejlődik, tavaly 180 tonna terméket tudtunk értékesíteni.

– Ekkora nagy terv mellett még mi lehet Berszány Tibor „fejlesztő kosa­rában”?

– Van még egy fejlesztési elképzelésem, amelyről eddig nyilvánosan nem beszéltem, de még az idén szeretnénk megvalósítani. Előpatak felé tervezzük a Panoráma 2 felépítését. Annyi az igény a rendezvényre, ráadásul egész évben, hogy a meglévő, ötszáz férőhelyes rendezvénysátor – amelyet téli időszakaban nem tudunk használni – és a kis szállodánk mellé egy új komplexumot építünk. Két, télen is használható, kétszáz személyes rendezvényteremről van szó, a kettő között egy háromszintes épülettel, a földszinten a szükséges kiszolgálófelületekkel, illetve tíz szobával. Erre is óriási az igény, hát érdemes újabb befektetéseket eszközölni. Ezek az idei tervek, ha összeszámoljuk, több mint tízmillió eurós fejlesztést szeretnénk megvalósítani.