A nagy áruházláncokat bojkottálja Georgescu

Georgescu azzal indokolta bojkottfelhívását, hogy a külföldi áruházláncok szerinte „nulla nyereséget” jelentenek, a hasznot adómentesen kiviszik az országból, és azt is kifogásolta, hogy sok áruház önkiszolgáló pénztárakra tért át. A májusi elnökválasztásra készülő jelölt tegnap egy termelői piacot keresett fel, ahol zöldhagymát, salátát, alma- és paradicsomlevet vásárolt. „Fontos, hogy az emberek megértsék: a román termék a legjobb, de az egészségen túlmenően van egy gazdasági vetület is: a pénznek az országban kell forognia, ne vigyék el” – idézte a Mediafax hírügynökség Georgescut, akinek a bojkottfelhívásához a kormánypártok által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is csatlakozott. Az AUR és Georgescu hívei előre be nem jelentett demonstrációra gyűltek össze a kormány székháza előtt.

A multik elleni felhívás ellenreakciót váltott ki az ország európai irányvonalához ragaszkodó politikai erők részéről. A közösségi oldalakon terjedő felhívások alapján sokan hétfőre halasztották a heti bevásárlást, és másokat is arra buzdítanak, hogy a legközelebbi szupermarketben román, illetve európai uniós termékek beszerzésével tiltakozzanak „a szélsőjobboldal megtévesztő kampánya” ellen. Szerintük Georgescu bojkottfelhívása éppen a termékeiket ezekben az áruházakban értékesítő helyi termelőket lehetetleníti el.

A G4Media hírportál képmutató hazugságnak minősítette Georgescunak a külföldi üzletláncok elleni támadását. A lap által összegyűjtött adatok szerint a Carrefour 249 millió, a Lidl több mint egymilliárd, a Kaufland 864 millió, a Mega Image pedig 218 millió lejes adózás előtti nyereséget jelentett 2023-ban.

Marcel Ciolacu kormányfő egy bevásárlás után közzétett TikTok-posztban jelezte: egyetértene azzal, hogy az indokolatlan áremelkedések miatt bojkottálják a szupermarketeket, de rámutatott, hogy ezzel a román termelőket is bojkottálják. Ezt bizonyítandó Ciolacu bemutatta, hogy kizárólag román termékeket vásárolt a szupermarketben: kolbászt, tepertőt, édességet, burgonyát. A kormányfő azt állította: a haszonkulcs egységesítésével akar fellépni az önkényes áremelések ellen.