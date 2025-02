Új útvonallal gyarapodott a Székelyföldi Bringás Vándortábor

Új útvonallal bővült a Székelyföldi Bringás Vándortábor kínálata, idén nyáron pedig immár negyedik alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy Székelyföld gyönyörű tájait, természeti és kulturális kincseit kerékpározva ismerhessék meg a diákok, fiatalok – számoltak be tegnapi sajtótájékoztatójukon a szervezők. A magyar kormány anyagi támogatásával működő program lebonyolításához a Communitas Alapítvány, illetve Sepsiszentgyörgy önkormányzata is hozzájárul.

Tizenegy csapat, mintegy 250 résztvevő járta be tavaly Székelyföld jelentős helyszíneit, az előző három évadban pedig mintegy nyolcszázan ismerkedtek kerékpározva a térség kulturális, természeti és szellemi kincseivel – vázolta elöljáróban Zsigmond József programkoordinátor. A túrák iránt főleg az anyaországból nagyobb az érdeklődés, a résztvevők zöme is onnan érkezik, de helyi csoportok szintén beneveztek, és volt már New York-i résztvevőjük is – fűzte hozzá. A cél az, hogy minél több székelyföldi diákot megszólítsanak, hogy a háromszékiek mellett Hargita és Maros megyeiek is részt vegyenek az egyhetes biciklis körúton, és megismerjék Székelyföld megannyi arcát. A szervezők kiemelték, biciklin tekerve egy teljesen más Székelyföldre nyílik rálátás, mint gépkocsiból, és ezt maguk a résztvevők is megerősítették.

A jelentkezés már elindult, minden erre vonatkozó információ megtalálható a birngasvandor.hu oldalon, ahol az elérhető útvonalak közül a székelyföldit kell kiválasztani – hangzott el. A kerékpáros vándortáborok a 14–18 éves korcsoportot célozzák, a részvételi díj személyenként 600 lej, melyért cserébe mindenkinek biztosított a bicikli és a védősisak, a szállás és az étkezés, a túraútvonal, programok, a képzett vezetők, valamint szerviz, a szervezők még a csomagszállítást is intézik.

A 280 kilométer hosszú túra kapcsán Gombos Zoltán programfelelős igyekezett eloszlatni az esetleges aggályokat, és leszögezte: eddig minden résztvevőnek sikerült teljesítenie a távolságot, a naponta letekert 80 kilométeres táv sem bizonyult megerőltetőnek. Hangsúlyozta, a biciklis körút Székelyföldnek egy másfajta megtapasztalását kínálja, nem mellékesen remek közösségformáló és csapatösszerázó. Ugyanez érvényes az egynapos biciklis osztálykirándulásokra is, amelyeket az időjárási körülmények függvényében tavasszal elindítanak – fűzte hozzá. Ezekre az érdeklődők a sport43.hu oldalon jelentkezhetnek, itt szintén Székelyföldet kell keresni.

Az útvonalakról Gombos Zoltán elmondta, az első Sepsiszentgyörgyről indul, majd Kézdivásárhely érintésével Csíkszentsimonon, Csíksomlyón és Baróton át vezet vissza a megyeszékhelyre. Az új útvonal szintén Sepsiszentgyörgyről indul, ahonnan Csernátonba mennek a bringások, majd Csíkszentsimon és Barót érintésével térnek vissza a megyeszékhelyre. Utóbbi kapcsán elmondta, Erdővidéken két napot tölthetnek a fiatalok, elviszik őket a Vargyas-szorosba, majd a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp is célpontjuk lesz.

A helyi fiatalok a bringás vándortáborok anyaországi útvonalai iránt is érdeklődnek, ám a szervezők azt javasolják, mielőtt magyarországi körútra mennek, járják be a székelyföldit, gyűjtsenek gyakorlati tapasztalatot a következő túrákhoz.

Közösségépítő jellegük mellett a biciklis vándortáborok biztonságos útvonalon haladva egyedi élményt nyújtanak. A szervezők a rendőrséggel együttműködve drogprevenciós előadást is beiktattak a programba, így a fiatalok egy speciális szemüveg révén megtapasztalhatják, milyen drogos vagy alkoholos befolyásoltság alatt bringázni. A visszajelzések e tekintetben is biztatóak, a fiatalok ezt a foglalkozást is hasznosnak tartják – hangzott el.