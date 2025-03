Sepsiszentgyörgy önkormányzati képviselő-testülete legutóbbi ülésén elfogadta a keretösszegeket, melyekből vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak az ifjúsági, művelődési, testi és lelki egészséget szolgáló, valamint sporttevékenységeket folytató szervezetek. Az eddigi feltételek nem változtak, de a szabályzatba újdonságok is bekerültek, ezek közül a legfontosabb, hogy idén online is be lehet nyújtani a pályázatokat.

A testületi ülésen elfogadott határozatok értelmében mind a négy terület különálló támogatási programként fut, a fiataloknak szóló, közismert nevén ifjúsági pályázatok keretösszege 100 ezer lej, a testi-lelki egészség megőrzését célzó kezdeményezésekre 800 ezer lejt, a kulturális projektekre 450 ezer lejt, míg sporttevékenységekre 400 ezer lejt szabtak meg.

Sztakics Éva alpolgármester ismertette, hogy idén pár módosítás is bekerült a szabályzatba, melyeket könnyítő szándékkal vezetnek be. Kísérleti jelleggel megteremtik a pályázatok elektronikus formában történő benyújtásának lehetőségét mind a négy esetben. Párhuzamosan elfogadják a papír alapú pályázatokat is. Az elektronikus benyújtás előfeltétele, hogy az önkormányzat honlapján, a sepsi.ro-n a pályázóknak regisztrálniuk kell. A regisztrációt két lépcsőben hagyja jóvá az önkormányzat. Az online benyújtás esetén a dokumentumokat elektronikus aláírással is el kell látni. Lényeges továbbá, hogy a pályázóknak sem a városi adóhivataltól, sem a megyei közpénzügyi igazgatóságtól nem kell adóbizonylatot kiváltaniuk, ezt a városháza kikéri. Az alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy kizáró jellegű, ha a szervezetnek tartozása van akár a helyi, akár az országos pénztárnál.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester egy visszatérő problémára hívta fel a figyelmet. A sporttevékenységeket célzó vissza nem térítendő támogatásokra csak olyan egyesületek pályázhatnak, melyek rendelkeznek a működésüket igazoló minisztériumi bizonylattal (CIS), illetve tagjai valamely sportszövetségnek, föderációnak. Az elöljáró szerint már több alkalommal előfordult, hogy ezek hiánya miatt kellett kizárni pályázókat. Lényeges továbbá, hogy a kluboknak 10 százalékos önrészt is vállalniuk kell.

A pályázatokat még nem lehet benyújtani, erről, valamint a többi tudnivalóról a városháza hamarosan tájékoztat.