Szuronyok, kardok a múzeumnak

Tompa Csaba kovásznai nyugalmazott történelemtanár, helytörténész adományának köszönhetően közel kétszáz darabból álló, igen értékes fegyvergyűjteménnyel gazdagodott a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. Tóth-Bartos András történész, a múzeum munkatársa érdeklődésünkre elmondta, a gyűjtemény nagyobb része szuronyokból áll, ezek között a legtöbb osztrák–magyar, azok között is Mannlicher, de van német és francia, no meg egy Kalasnyikov-kiegészítő bajonett is. A gyűjtemény fennmaradó részét különböző kardok teszi ki. A darabok kora felöleli a 19. század utolsó harmadát és a 20. század első felét, sokukat a második világháborúban használták, tette hozzá a muzeológus, aki azt is elmondta, igen gondosan karbantartott gyűjteményről van szó, látszik, hogy gazdája megbecsülte a darabokat. A múzeum munkatársai jegyzőkönyvvel átvették az adományt, amely a történelmi gyűjteményt gazdagítja. A Székely Nemzeti Múzeum közleményében hálás köszönetét fejezi ki az adományozónak e jelentős gyűjtemény felajánlásáért. (szekeres)