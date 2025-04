Javítottak a nyolcadikosok

A megyei tanfelügyelőség hétfőn tette közzé a március 17–19. között tartott nyolcadikos próbavizsga eredményeit. A vizsgáról az általános iskola 1934 végzőséből 224-en hiányoztak, az 1710 vizsgázóból 1151-en érték el minden tantárgyból az ötöst (67,31 százalék). A jelenlegi kilencedikesek tavalyi 55,52 százalékos eredményéhez képest ez nagy ugrás, ami elsősorban a korábbinál harminc százalékponttal jobb matematikai teljesítménynek köszönhető. Míg a tavalyi nyolcadikosok 35,18 százaléka érte el ebből a tárgyból az ötöst, az ideiek 65,94 százaléka teljesített ötös fölött. Románból alig észlelhető a javítás (46,05 százalékról 47,88 százalékra), magyar nyelv és irodalomból jelentős az ugrás, tavaly 84,62 százalékot jegyeztek, idén márciusban 91,66 százalékot. Magyarból ketten kaptak tízest, ebből a tárgyból a próbavizsgázók több mint 60 százaléka nyolcas fölött teljesített.

Országos szinten román nyelv és irodalomból tíz százalékpontot csökkent az eredmény a tavalyihoz képest, márciusban a próbavizsgázók 64 százaléka érte el az ötöst, matematikából ellenben harminc százalékpontot növekedett, ezáltal lett 71,97 százalék.

Az eredményeket az osztályközösségekben elemzik, nem írják be a naplóba, de a diákok, tanárok és szülők képet kapnak arról, hol tartanak a tanulók a felkészüléssel. Románból a román anyanyelvű diákokétól eltérő tételt kaptak a magyar tanulók, dolgozataikat olyan tanárok javították, akik magyar tannyelvű osztályban is tanítják ezt a tárgyat. A múlt heti országos szintű próbaérettségin is ugyanez volt az eljárás, itt először kaptak a kisebbségi középiskolás végzősök megkülönböztetett tételeket románból, az eredményeket április 8-án teszik közzé.