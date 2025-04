Rémálom is lehet az elnökválasztás

Egy golyó elfütyült a fülünk mellett a 2024-es érvénytelenített elnökválasztáson, de a jelek szerint nem ez volt az egyetlen lövés a romániai demokráciára: van még a csövön néhány más töltény is, előfordulhat, hogy májusban nem egy „Európa-párti” és egy „szuverenista” jelölt, hanem két hőzöngő nacionalista közül kell majd választanunk.

Legalábbis erre utalnak a legutóbbi közvélemény-kutatások, amelyek szerint nagyjából öt héttel az első forduló előtt George Simion és Victor Ponta vezeti a népszerűségi listát; kettejüknek együtt 56,1 százalékuk van. Ez ugyan csak a pillanatnyi helyzetet tükrözi, de azért döbbenetes, hogy öt különböző felmérés állította fel ugyanazt a rangsort. A legutóbbit (a Verifield március végi felmérését) a harmadik helyen álló Nicușor Dan hozta nyilvánosságra, s bár a választóknak a Călin Georgescu senki által meg nem jósolt berobbanása óta nagyon indokolt fenntartásaik lehetnek a közvélemény-kutatások megbízhatóságáról, a megváltozott hangulatot már a környezetében is tapasztalhatja mindenki: élőben és az online felületeken is teret nyertek az erőszakos, gyűlölködő megnyilvánulások, idegesek, türelmetlenek az emberek, a feszültség szinte tapintható. Akár bekerül Ponta a második fordulóba, akár nem (Dan a hibahatáron belül áll mögötte, csak Simion elsőbbsége látszik biztosnak), kétségtelenül a szélsőségeseknek áll a zászló. Lehet, hogy nincsenek többségben – a kutatások csak a biztos szavazók preferenciáit mérik, és a lakosság jelentős része még fontolgatja a döntését –, de ők a leghangosabbak, ők uralják a közbeszédet.

És milyen színvonalon! Ezen az oldalon csak állandó hisztériázást látunk, Simion nyugalmán is érződik a visszafojtottság, kihívói pedig merőben felületes tevékenységi lázban égnek: bevásárlásban, nagyotmondásokban vagy viccesnek szánt kijelentésekben, TikTok-videókban próbálják lekörözni egymást. Mintha valami tét nélküli kamaszvetélkedőn vennének részt. Néha ugyan mondanak bölcsebb dolgokat is, de inkább általánosságoknál maradnak, jelszavaknál, hosszabb programmal még senki sem állt elő. Talán kevesen igénylik ezt, de egy államfői tisztségre pályázó személynek azért többet kellene ajánlania a hétköznapi banalitásoknál: az elnöknek nem a piacon, hanem a teljesen ingoványossá vált nemzetközi terepen kell eligazodnia, helytállnia, az országot képviselnie, és e téren nemigen tűnnek ki a jelöltek. Másban sem: ugyanazokra a szavazókra hajtanak, mindannyian a konzervatív értékek merev képviselőiként menetelnek, egyikük sem mer egy frissebb, bátrabb, nyitottabb szemléletet felvállalni. Pedig ezekre az erényekre is szükség van ebben a gyorsan változó világban.

Talán ráébred valaki. A kampány áprilisban éleződik ki, jöhetnek még váratlan fordulatok.

