4. SepsiBook: Vendégségben a finn irodalom

A sepsiszentgyörgyi könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál hagyományosan a román és a magyar irodalom találkozási terepe is, ennek jegyében két jeles alkotó, Fekete Vince József Attila-díjas költő és Mircea Cărtărescu nemzetközi elismertségű író nyitja meg a május 22–25. között sorra kerülő SepsiBook negyedik kiadását – hangzott el a szervezők keddi sajtótájékoztatóján. A népszerű rendezvény idei különlegessége, hogy a finn irodalmat látják vendégül, kiemelkedő kortárs alkotói, Sofi Oksanen írónő, valamint Timo Parvela ifjúsági író is bemutatkozik a könyvvásáron.

A SepsiBook minden korosztályhoz szóló, élményalapú könyvvásár és egyben hiánypótló irodalmi rendezvény, hiszen nehéz felkelteni a gyermekek, diákok érdeklődését az olvasás iránt, „márpedig a jövő olvasói ma az iskolapadokban ülnek még” – fogalmazott Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere. Úgy vélte, az, hogy nagyon sok fiatallal lehet találkozni a könyvvásáron, és az önkéntesek zöme is közülük kerül ki, azt jelzi, „jó az irány”. A kínálat kapcsán elmondta, az író-olvasó találkozók, dedikálások mellett interaktív programokkal várják a látogatókat, idén is működik a gyermeksarok, és számos olyan meghívottal lehet találkozni, akik korábban is jártak már Sepsiszentgyörgyön, itt lesz mások mellett Nyáry Krisztián, valamint Szederkényi Olga is. Kitért továbbá arra, hogy a SepsiBook idei kiadásának becsült költségvetése mintegy 875 ezer lej, ebből az önkormányzat 500 ezer lejt biztosít.

Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója, a rendezvény programigazgatója úgy vélte, a SepsiBook mára a várost és a régiót egyaránt erősítő rendezvénnyé nőtte ki magát és igen vonzóvá vált. A szervezői csapat már tavaly ősztől dolgozik azon, hogy tartalmas programok mellett újdonságokat is kínáljanak az érdeklődőknek. Az idei kiadás finn meghívottjai kapcsán jelezte, Timo Parvela a megyei könyvtárat látogató olvasók körében is nagy kedvenc, Sofi Oksanen pedig több mint 40 nyelvre fordított, igen ismert szerzője a világirodalomnak, aki a 20. század történelmét mélyrehatóan és érzékletesen idézi meg.

Kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgat a rendezvény. Fotók: Facebook / SepsiBook

Megszerettetni a könyvet

Az idei könyvvásár gyermek- és ifjúsági programjairól Hollanda Andrea elmondta, úgy állították össze a kínálatot, hogy minden korosztálynak élményt biztosítsanak, a cél pedig az, hogy minél korábban kialakítsák a gyermekekben a könyv szeretetét, figyelmüket az olvasásra irányítsák. Idén is megszervezik a könyvvásárra hangoló gyermekfoglalkozásokat, és lesz Könyvcsata diákvetélkedő is, melynek témáját ezúttal Zágoni Balázs A csillag és a százados című regénye képezi. Újdonságnak számít a Harry Potter-kvíz, és lesz kamaszoknak, fiataloknak szóló színházi projekt a Cimborák Bábszínház, illetve a Part Színházi Nevelési Műhely jóvoltából. Az elsősöknek szintén a SepsiBookon adják át a város és a könyvtár ajándékát, a Könyvkelengyét. A gyermekkiadók közt a tavalyiak mellett idén a Móra, valamint a Csimota Kiadóval és meghívott szerzőikkel is találkozhatunk. Jelen lesz mások mellett Zalka Virág Csenge mesemondó – akinek javaslatára megszervezik a nemzetközi mitológiai mesélés hagyományát felélesztő Mítoszok csatáját –, Gáspár András Gáspár, Balázs Ágnes és Lipták Ildikó színházi nevelési szakember is, akinek Csak neked akartunk jót című regényét beszélgetéssel egybekötött bemutatón ismertetik a fiatalok mellett szülőkkel, pedagógusokkal, hogy betekintést nyerhessenek gyermekeik olvasmányélményeibe. Vendége lesz a könyvvásárnak a 87 éves Marék Veronika író, grafikus, akinek gyermekkönyvein nemzedékek nőttek fel, illetve Vadadi Adrienn, aki kiskiskolásokkal, óvodásokkal találkozik majd.

A könyvvásár nemzetközi vendégei kapcsán Hollanda Andrea jelezte: Timo Parvelát – aki eredeti foglalkozását tekintve általános iskolai tanító – az olvasók Miú és Vaú meséi, a kiskamasz fiúkat megszólító Pate történetei, az Ella és barátai, illetve a kamaszoknak írt Kepler62 sorozat révén ismerik igen jól. Az íróval román és magyar anyanyelvű diákok számára szerveznek angol nyelvű találkozót.

Kiemelt szerzők, visszatérő vendégek

A 4. SepsiBook kiemelt szerzői között Szonda Szabolcs Oravecz Imre Kossuth-díjas írót, költőt, műfordítót, Lackfi János Prima Primissima díjas írót, költőt, Darvasi László József Attila-díjas írót, költőt, publicistát említette. A jászvásári Dan Lungu szintén vendége lesz a rendezvénynek, könyvei nagy részében a rendszerváltást követő évek valóságát tárja az olvasók elé groteszk humorral. Visszatér a SepsiBookra Markó Béla költő, akinek ezúttal Simó Franciska versfilmjein is megelevenednek versei, de bemutatják legutóbbi szonettkötetét is, valamint Kemény István József Attila-díjas író, költő, akinek Lovag Dulcinea című új kötetét népszerűsítik.

A könyvvásár programigazgatója rámutatott, jelentősen megemelkedett a rendezvényre meghívott női szerzők száma, a már említettek mellett jelen lesz Fábián Janka, Karády Anna, a tárcanovellistaként és magazinokból is ismert Schäffer Erzsébet és Rácz Zsuzsa írók, Láng Orsolya költő és Mátyus Melinda lelkész-író, Szécsi Noémi író, a gyerekkönyvei révén is ismert Ioana Nicolaie író, valamint a Sepsiszentgyörgyön élő, kárpátaljai származású Kopriva Nikolett.

A helyi és erdélyi alkotók közül André Ferenc, Borsodi L. László, Muszka Sándor, Papp Attila Zsolt szépírók mellett Tapodi Zsuzsa, Jánó Mihály, Tánczos Vilmos szintén vendége lesz a SepsiBooknak.

A könyvvásárt idén is koncertek keretezik, fellép mások mellett a Mozsikácska, Luiza Zan és a Jazzpar Trió, illetve a Szempöl akusztik, Balázs K. Attila és Zsidó Ferenc könyvbemutatóval egybekötött zenei produkcióval jelentkezik, míg Bertóti Johanna a családoknak koncertezik.

Jókai Mór születésének 200. és József Attila születésének 120. évfordulójára külön rendezvényekkel készülnek a szervezők: előbbit egy Lyukasóra formátumú műsorral idézik meg, míg József Attila emlékére Cserkész Emese és a Voces női kar Váta Lóránd színművész közreműködésével készül egy zenés-verses produkcióval.

Irodalmi jóga és olvasófülkék

Gombos Zoltán fesztiválkoordinátor jelezte, a SepsiBook továbbra is ingyenes, de lesz néhány kísérő rendezvény, melyre belépőt kell majd váltani, ezeket nem a könyvvásár helyszínén szervezik meg. Ami az újdonságokat illeti, elmondta, lesz irodalmi jóga és futópad, amelyen majd hangoskönyveket lehet hallgatni, kávékóstolást is szerveznek, ugyanakkor a múltat, a jelent, valamint a jövőt megjelenítő olvasófülkét is felállítanak, és tematikus kiállításokkal is várják a látogatókat. Eddig mintegy 40 kiadó jelentkezett a rendezvényre, melyet Sepsiszentgyörgy önkormányzata, Kovászna Megye Tanácsa, a Bod Péter Megyei Könyvtár, a Kónya Ádám Művelődési Ház, a Háromszéki Mikes Kelemen Egyesület és a Bod Péter Könyvtártámogató Egyesület szervez, támogatója az Országos Kulturális Alap Igazgatósága.