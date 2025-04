Sántha Attila: Apám bútorai

Előző írásunk

Bolond az, aki verset ír, tízezer forintot fizettek érte tizenöt éve, most sem többet, mondta Sántha Attila költő egy idei író-olvasó találkozón. Ha az ember Babérkoszorú-díjas szerzőtől hall ilyet, elgondolkodik, ejsze tudja a szerző, miről beszél, hiszen a Magyar Művészeti Akadémia tagja is, doktorált is, nagy munkásságáról még nem is beszéltünk.