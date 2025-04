Dimény H. Árpád: Vajon tudok még írni

valami reménytelit?

a liveuamap.com oldalon

a kis ikonokat figyelem

gombafelhő rakéta

géppuska tűz

a géppuska dominál

több mint két éve annyira rég

zajlik ez a Háború

hogy csak a szokatlan hírekre

kapom fel a fejem

Európában is berobbant

a bunkerbiznisz

már az átlagemberek is arra gyűjtenek

nem csak a multimilliomosok

ebben is ott a remény:

lesznek akik túlélik

mi pedig ma vásárolni megyünk

nem bunkert többnyire ételt

háztartási cikket

de valami szépet is vehetek

egy pár zoknit kicsi lábra

egy olcsó de sikkes bizsut

amely begyűjti a drága fényt

megegyeztünk abban

nem olvassuk

nem követjük a háborús híreket

a tömegsírokat mutató

helyszíni tudósításokat

a félig lebombázott szülészetről

menekülő terhes nőket

nem nézzük

nem olvasunk erről

mert ugyebár mit tehet

bármelyikünk is ellene

hogy megállítsuk a mészárlást

ahhoz nekünk is fegyvert kellene ragadni

vért ontani hogy ne folyjon több?

a reményvesztettek érve

ennyi erővel elkezdhetek

szénát készíteni

hogy legyen amivel megetessem

a képzeletbeli lovamat

vagy építhetek kis tetőket

a pitypangok fölé

hogy ne tépje szét

a tavaszi szél

A rutin győzelme

(nem filmjelenet)

pont középen kibelezett tömbházsor

mintha belülről feszítette volna szét valami erő

majd a lépcsőházbejárónál okádta ki magából

az emberiség megemészthetetlen mocskát

az épület jobb és bal oldala

– néhány ablakot leszámítva – érintetlen

jobbról hiányos falú kétszobás földszinti lakásban

halottat mosdatnak

térdeplő nő jajveszékel

a játszótérre emlékeztető vas- és betonhalmok

között egy kislány rongybabát

vagy valami ahhoz hasonlót ringat:

ne sírj ne sírj mint egy bőgőmasina

hisz nem lőttek meg csak meghaltál te butuska.

zik-zik-zik fázik a kezem

míg a véred kihűlne megmelegítem

a nyílt színteret természetes fény világítja meg

a nap mint piciny reflektor süt

az ajtónyílásra, ahol egy huszonéves lányanya

szorítja testéhez alvó két hónapos csecsemőjét

fiatal férj pénzt számol le

az asztal mögött ülő férfinek

aki egy füzetbe írogatva panaszkodik

nincs internet

ma sem tudom megnézni a meccset

bizarr festmény lehetne

mögöttük az egyik szomszéd fürdőköpenyben

fején kevlársisak

kezében kávéscsészét szorongat

majd a távoli robbanások közti szünetben

odaszól a férfinak

a következő rakétatámadásig

hozom én is a havi elmaradást