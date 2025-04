„Én bízom benne, hogy Crin Antonescu ilyen ember” – tette hozzá az RMDSZ elnöke. Antonescu korábbi háromszéki látogatására utalva kiemelte: az elmúlt húsz évben először fordult elő, hogy román államfőjelölt kétszer ellátogatott Székelyföldre. Ez a tisztelet és nyitottság, a normalitás jele, és azt mutatja, a jelölt nem fél attól, hogy a román választók nem fognak rá szavazni a magyaroknak tett gesztus miatt – hangsúlyozta. Kelemen Hunor szerint a kormánykoalíció közös államfőjelöltje az egyedüli, aki az elnökválasztás második fordulójában képes legyőzni a szélsőséges George Simiont. Közölte: az RMDSZ vagy megnyeri az elnökválasztást Crin Antronescuval és kormányon marad, vagy Simion győz, és káosz lesz. Kifejtette: az ország a történelemnek olyan „körforgalmához” érkezett, ahonnan nem minden kijárat vezet a jövőbe, van, amely a múltba visz. Fontosnak nevezte, hogy Románia periférián lévő országként a nyugati oldalon maradjon és ne sodródjon keletre. Rámutatott: az 1,2 milliós erdélyi magyar közösség erős, ezt a tavalyi választásokon is bizonyította, és tiszteletet vár az államelnöktől, amit eddig nem kapott meg. Antonescu elnöksége ezt elhozhatja, és a román–magyar kapcsolatok is javulnának általa – mondotta.

Örül, hogy „Székelyföld szívében” lehet – nyilatkozta Crin Antonescu a parlamenti képviselőkkel, településvezetőkkel és megyeitanács-tagokkal tartott találkozón a csíkszeredai megyeházán. Hangsúlyozta: konzervatív emberként fontos számára Európa, az identitás és hagyományok őrzése, és tiszteli az erdélyi magyar közösség ez irányú erőfeszítéseit. Rámutatott: az államelnök feladata garantálni az ország minden egyes polgárának jogait, de főként a kisebbségekéit. Az identitáshoz való jogot, az európai értékekhez való ragaszkodást is fontosnak nevezte. Felidézte: amikor 1996-ban az RMDSZ először lett a román kormány tagja, ezzel sokan nem értettek egyet, de mára mindenki elismeri, hogy a szövetség bukaresti jelenléte a stabilitás és fejlődés garanciája. Emlékeztetett: a kisebbségi jogokat sem volt könnyű biztosítani, ezért vigyázni kell, hogy az említett „körforgalomban” megtalálják a kivezető helyes irányt.

Meg kell védeni az elkezdett beruházásokat, a közös értékeket – hangoztatta Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Ha Románia „előremegy”, akkor Hargi­ta megye is fejlődik, és ez fordítva is igaz – mondta, és meggyőződésének adott hangot, hogy Crin Antonescu olyan elnök lenne, „aki összeköt és nem elválaszt”. Korodi Attila csíkszeredai polgármester a térség értékeire hívta fel a figyelmet, és aláhúzta: ezek nem csak a szűkebb térséget, hanem az ország egészét gazdagítják. Arra is rámutatott, hogy a székelyföldiek érzik a leginkább, ha az országban feszültségek vannak. A kampányrendezvényen a kormánykoalíciót alkotó Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) Hargita megyei vezetői is szót kaptak.

Crin Antonescu csíkszeredai látogatása során vállalkozókkal is találkozott. Délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőre látogatott, ahol a Mini Erdély Parkot és az Orbán Balázs Múzeumot tekintette meg.