A hatóság emlékeztet arra, hogy az illegális szemételhagyásért és -lerakásért a magánszemélyek 30 ezertől 45 ezer lejig, a jogi személyek pedig 50 ezertől 70 ezer lejig terjedő bírsággal sújthatók. Amilyen szemetes az ország, e jogszabály következetes alkalmazása tetemes bevételeket hozhat, ha ugyan valaki be is fizeti a büntetést. (Maszol)

MENNYIT ILLIK ADNI EGY ESKÜVŐN? Kezdődik az esküvőszezon, amikor annak szervezői és meghívottjai egyaránt a költségeket latolgatják. A Știri de Cluj portál szerint kisebb településeken is legalább 800 lejt illik adni egyedülállóként is, Kolozsváron legalább 800–1000 lejt, a fővárosban 1500 lej is lehet az elvárás fejenként, a násznagyoktól ennek sokszorosa. Egy teljes esküvői menü idén az italokkal együtt átlagosan 400 lejbe (80 euróba) kerül Kolozsváron és környékén, és mivel nálunk továbbra is az a hagyomány, hogy leg­alább az esküvői menüt illik állni és még némi támogatást nyújtani az ifjú párnak, az ajánlott minimális összeg ajándékra személyenként körülbelül 500 lej plusz egy 300 és 600 lej közötti támogatás a párnak. A bónusz attól függően változhat, hogy a meghívottak mennyire állnak közel a menyasszonyhoz és a vőlegényhez, valamint, hogy mennyire nagyszabású a rendezvény. Kolozsváron és környékén az idei esküvői tarifák a következők: egyedülálló vendég ajándéka 800–1000, egy páré 1500–2000 lej, gyermekek esetében fejenként 300 lej; testvérek, közeli rokonok fejenként 1000–1500, páronként 2000–3000 lejjel, a násznagyok vagy szülők 4000–8000 lejjel vagy a szervezéshez való közvetlen hozzájárulással segíthetik a fiatalokat. Egy esküvői fotós-videós csapat munkája nagyjából 1500 euró, egy zenekar énekessel együtt 4500 euró, ami egy 150 személyes lagzin mintegy 40 euró vendégenként, de ha hozzáadjuk a dekorációt és más szolgáltatásokat, 60 euró is lehet. (Maszol)

SZTRÁDAÉPÍTÉSI REKORD LEHET. 2025 új rekordot hozhat a hazai autópálya-építésben, év végéig mintegy 295 új kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út kerülhet átadásra, ennek egytizede Erdélyben. Románia 2024-ben 201 kilométernyi új autópályát és gyorsforgalmi utat épített, ami történelmi rekordnak számít, hisz eddig mindössze 2012-ben (117 km) és 2013-ban (118 km) haladták meg a 100 kilométert. És 2023-ban is csupán 80 kilométert sikerült építeni, ami csak az előző tízéves 40–50 kilométerhez képest jelentett fellendülést. Az országos útinfrastruktúra-kezelő vállalat (CNAIR) adatai szerint az idei átadásra tervezett 295 kilométer közel fele az A7-es moldvai autópálya része, emellett pedig a Craiova–Pitești gyorsforgalmi út, az A1-es Nagyszeben–Pitești sztráda, az A0-s bukaresti körgyűrű egy-egy szakasza készül el. Erdélyben az A3-as észak-erdélyi autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti 26,3 kilométeres szakaszát nyithatják meg, valamint az A3-ast a DN1-es országúttal Tordatúr közelében összekötő Kolozs megyei, 5 kilométeres DEx4-es gyorsforgalmi utat. Jelenleg mintegy 700 kilométeren dolgoznak, és további 680 kilométerre licit van kiírva Romániában, miközben terv szintjén, papíron további aszfaltcsíkok vannak megrajzolva. A jelentős előrelépések javarészt az európai uniós forrásoknak köszönhetők. A jelenlegi 1270 kilométer autópálya-hálózat így 2030-ra a duplájára nőhet. Sorin Grindeanu közlekedési miniszter szerint az A1-es autópálya 2027-re készülhet el, a Székelyföldet északon érintő A8-as pedig egy-két évvel később. (Transtelex)