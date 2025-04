Művészet a Csoma Napokon

A Csoma Napok rendezvénysorozat szervezői a kezdetektől kiemelt figyelmet szentelnek a képzőművészetnek. Ennek jegyében szólítják meg évről évre a művésztársadalmat, hogy a művészet eszközeivel is értelmezzék, adják tovább Kőrösi Csoma Sándor örökségét. Nem volt ez másként idén sem.

Harmincöt évvel ezelőtt a Csoma-tárlat elindításában és a rendezvény szellemiségének megalapozásában Gazda József művészetkritikusnak alapvető és meghatározó szerepe volt. Ő nemcsak a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület egyik alapítója, tiszteletbeli elnöke, hanem szellemi irányítója is, akinek látásmódja és értékrendje nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Csoma Napok rendezvénysorozat több mint három évtizede terebélyes kulturális rendezvénnyé válhatott. Gazda József már a kezdetektől fontosnak tartotta, hogy a tudományos és ismeretterjesztő előadások mellett a művészet is hangsúlyosan jelenjen meg a Csoma Napok programjában. Meggyő­ződése volt, hogy Kőrösi Csoma Sándor öröksége – az önismeret, a szellemi utazás, az identitáskeresés és a keleti kultúrák felé való nyitás – nemcsak tudományos, hanem művészi kifejezést is igényel és inspirál.

Így jött létre az az elképzelés, hogy képzőművészeti kiállítás is kapcsolódjon a rendezvénysorozathoz. Gazda József nemcsak támogatta ezt a törekvést, hanem szakmai tanácsadóként, művészetkritikusként és közösségszervezőként is aktívan részt vett benne. Ő volt az, aki összekapcsolta a helyi kulturális élet szereplőit a művészekkel és szakértőkkel, elindította azt a folyamatot, amely később a Csoma-tárlat nemzetközi rangú művészeti rendezvénnyé fejlődését eredményezte.

Kelet-Európa

A kovásznai Kádár László Képtárban április 10-én, csütörtök este ünnepélyesen megnyitották a Kelet-Európa című képzőművészeti kiállítást. Az eseményre a 35. Csoma Napok rendezvénysorozat részeként került sor, amely immár 2018 óta a Kovászna Megyei Művelődési Központ szakmai rendezvényeként valósul meg. A tárlat válogatott műalkotásokon keresztül mutatja be Kelet-Európa kultúráját és identitását, valamint párbeszédet kezdeményez Kelet-Európa művészeti térképen elfoglalt helyéről.

A megnyitón Konnáth Rita, a kovásznai Kádár László Képtár vezetője köszöntötte a megjelenteket. Beszédében külön üdvözölte a Magyarországról és testvérvárosokból érkezett vendégeket, valamint a helyi közönséget, hangsúlyozva a nemzetközi és helyi összefogás fontosságát. Ezt követően Kányádi Iréne művészettörténész, a kiállítás kurátora ismertette a tárlat koncepcióját. Rámutatott, hogy az idei kiállítási téma Apáczai Csere János születésének 400. évfordulójához kapcsolódik, akinek szellemi öröksége iránytűként szolgál a tárlat számára. Kiemelte, hogy a kiállítás célja felvetni a kérdést, miként határozhatja meg önmagát Kelet-Európa a művészeti és kulturális térképen, és miként mutathatja meg saját értékeit a világnak.

A díjazottak: Fazakas Barna és Lőrincz Inez. Fotó: Vargyasi Levente

A kiállítás koncepciójának középpontjában Kelet-Európa önmeghatározása áll. Kányádi Iréne kifejtette, hogy a tárlat párbeszédet kíván indítani Kelet-Európa helyéről és kulturális identitásáról. A válogatott művek tükrözik a térség történelmi párhuzamait, a különböző kultúrák találkozásait és az identitás határainak kérdéseit – mindazt, ami Kelet-Európát jellemzi. A kurátor hozzátette, a régió földrajzi és politikai értelemben vett viszonylagos helyzete miatt gyakran kívül esik a nyugat-európai kulturális figyelem fókuszán. Éppen ezért a Kelet-Európa kiállítás egyik fontos üzenete az, hogy láthatóvá tegye a térség értékeit és hangot adjon sajátos nézőpontjának.

A Kelet-Európa kiállítás pályázati felhívására idén 80 pályamunka érkezett a térség számos pontjáról, melyek közül a háromtagú zsűri 37 alkotást választott be a tárlatra. A zsűri tagjai voltak: dr. Kányádi Iréne művészettörténész, a kiállítás kurátora, Ütő Gusztáv képzőművész, egyetemi oktató és Berze Imre szobrászművész

A megnyitón kihirdették a legkiemelkedőbb alkotások díjazottjait is. A Kőrösi Csoma Sándor-díjat idén a Csíkszentkirályon élő Fazakas Barna nyerte el Csúcs című alkotásáért, míg a Szentimrei Judit-díjat Lőrincz Inez nagyváradi művész kapta A kastély című alkotásáért. Utóbbi elismerés részeként a fiatal művész jövőre önálló kiállításon mutatkozhat be Kovásznán.

Az ünnepélyes hangulatot a Sicton együttes zenés műsora tette teljessé. A Boldog Apor Vilmos Gyermekotthon fiataljaiból álló zenekar Kolozsi István vezetésével teremtett bensőséges hangulatot a meg­nyitón.

Deák Barna és Vetró András a nyertes alkotásokat értékelik. Bodor János felvétele

Rajzban elmesélt utak és otthonkeresés

A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola fennállásának 35. évfordulója alkalmából országos rajzpályázatot hirdetett Haza.Úton címmel a kovásznai Kádár László Képtárral együttműködésben. A verseny célja az volt, hogy az V–XII. osztályos diákok alkotásaikon keresztül fejezzék ki, mit jelent számukra az „út” és a „haza” fogalma – akár belső lelki utazásként, akár külső kalandként, akár Kőrösi Csoma Sándor példáján keresztül megidézve a nagy Kelet-kutató nyomdokait.

A pályamunkákat Vetró András szobrászművész és Deák Barna festőművész értékelte. A zsűritagok kiemelték: a beküldött munkák színvonala kifejezetten magas volt, nehézséget okozott a díjazottak kiválasztása. Hangsúlyozták, hogy az alkotások mögött ott állt a művészeti gondolkodás, az elmélyült témaértelmezés és nem utolsósorban a felkészítő pedagógusok munkája. A zsűritagok arra biztatták a diákokat segítő mentorokat: érdemes bátorítani a fiatal tehetségeket, mert sokukban ott rejlik a jövő alkotóereje.

A pályázat fődíját, egy 1300 lej értékű részvételi lehetőséget a 2025. augusztus 5–17. között Lázárfalván sorra kerülő Udvartér Alkotótáborban Szőcs Anett, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum 17 éves tanulója nyerte el Rögzített pillanat című munkájával.

Az V–VIII. osztályos kategória díjazottai: I. díj: Gergely Emese, a csíkszentimrei Arany János Általános Iskola VI. osztályos tanulója – A nagy utazó; II. díj: György Dóra, a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola V. osztályos tanulója – Haza-úton; III. díj: Bencze Petra, a négyfalusi Zajzoni Rab István Középiskola V. osztályos tanulója – Utak. Különdíjasok: Pál Huba-Bulcsú (Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó), valamint a zabolai 1-es számú Általános Iskola két tanulója: Teleki Anita (12 éves) és Sütő Hanna Fruzsina (11 éves).

A IX–XII. osztályos korosztály díjazottjai: I. díj: Incze Iringó (16 éves) – Tibet nyugalma (Plugor Sándor Művészeti Líceum); II. díj: Lázár-Prezs­mer Sára (16 éves) – Utamon (Plugor Sándor Művészeti Líceum); III. díj: Simó Abigél Zsanett (17 éves) – Cím nélkül (Plugor Sándor Művészeti Líceum). Különdíjasok: György Tímea Zsanett – Út Tibet felé (16 éves, Plugor Sándor Művészeti Líceum) és Raff Katalin – Félúton múlt és jövő között (16 éves, Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna)

A szerző felvétele

Gazdáné Olosz Ella állandó kiállítása

Az idei Csoma Napokon a Körösi Csoma Sándor Emlékközpont emeletén a művészetkedvelők megtekinthették a Gazdáné Olosz Ella (1937–1993) textilművész több mint kétszáz alkotásból álló életművének legjelentősebb darabjait, amelyek mostantól végleges otthonukra találtak a tavaly felavatott épület falai között. A válogatásban szereplő faliszőnyegek az archaikus és modern motívumok különleges szintézisét képviselik, ötvözve a keleti és nyugati kultúrák, a népi szövészet és a gobelinszövés elemeit.

kiállítás helyszíne méltó környezetet biztosít a művek számára. A központ Kőrösi Csoma Sándor szellemi örökségét közvetíti, így hiteles hátteret nyújt azoknak az értékeknek is, amelyeket Gazdáné Olosz Ella művészete képvisel.