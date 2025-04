A megyei labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában rangadót rendeztek, ugyanis megmérkőzött egymással a címvédő Bardoc és a listavezető Barót. A fordulatos összecsapás előbbi sikerét hozta, ugyanis hazai környezetben hátrányból fordítva diadalmaskodott, így a rangsorban két pontra felzárkózott utóbbi mögött. A táblázatban negyedik Zágon továbbra is tapad az élmezőnyhöz: az orbaiszéki csapat saját közönsége előtt már az első félidőben eldöntötte a Szitabodza elleni találkozót. Perkő vendégként nyert, miután szoros küzdelemben felülmúlta Árkos együttesét, valamint Papolc is idegenben gyűjtötte be a három pontot.