Háromszék sportélete nemcsak statisztikákból és eredményekből áll, hanem izgalmas emberi történetekből is – ezt bizonyítja Csinta Samu legújabb könyve, amelyet Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében mutattak be. A szerző sorsszerűnek nevezte a felkérést, amelynek gyümölcseként megszületett ez a különleges sporttörténeti válogatás. A Háromszék sportcsillagai című kötet lapjain nem csupán sportágak, hanem városok és közösségek sportéletének íve is kirajzolódik – mindez olyan összefüggések mentén, amelyeket csak egy valódi bennfentes láthat át.