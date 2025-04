Újabb szakaszához érkezett a Megyei Erőforrás- és Nevelési Tanácsadó Központ (MENTK) mellett működő Help Egyesület, illetve a Pécsi Tudományegyetem mellett működő Pécsi Egyetemisták Egyesületének szakmai partnersége: összefogásuk révén elkészült az a honlap, melynek felületén a pályatanácsadásban hasznos, magyar nyelvű kérdőívek váltak széles körben elérhetővé. A különféle pszichológiai kérdőíveket összesítő internetes felületet nemrég mutatták be Sepsiszentgyörgyön iskolai tanácsadók, logopédusok és civil szervezeti képviselők jelenlétében.

Az előzményekről Szőcs Levente, az MENTK vezetője lapunknak elmondta, az utóbbi időben egyre több visszajelzés érkezett kollégáiktól arról, hogy a pályatanácsadás terén Romániában elérhető standard tesztek nyelvi akadályok miatt nem alkalmazhatóak a magyar nyelvű középiskolásoknál. Ez a helyzet vezetett oda, hogy újabb, a pályatanácsadásra fókuszáló kérdőívek kidolgozását célzó pályázatot írjanak a Pécsi Egyetemsiták Egyesületével közösen, nekik ugyanis van logisztikai lehetőségük az online tesztek kifejlesztésére – magyarázta. Ezek szakmai hátterét az MENTK munkatársa, Brassai László pszichológus, illetve Pankász Balázs pszichológus, a Pécsi Tudományegyetem tudományos munkatársa biztosította, aki korábban e témában már tartott előadást a háromszéki szakembereknek. „Olyan kérdőíveket készítettünk, amelyek a nagyközönség számára ingyen elérhetővé váltak. Nem pszichológiai, diagnosztikai eszközök, hanem az oktatási szakemberek munkáját segítik, ilyen tekintetben képet alkotnak a diákokról az általuk adott válaszok alapján” – mutatott rá Szőcs Levente. Elmondta, főként a líceumba, szaklíceumba járó diákokkal foglalkozó kollégák fogadták örömmel az új lehetőséget, sokan közülük a hasonló teszteket korábban románul használták vagy lefordították, egy ilyen jellegű, immár magyar nyelven is elérhető eszköz megkönnyíti a munkájukat. Úgy vélte, a hetedik-nyolcadik osztályosok is érettek már annyira, hogy körükben is alkalmazhatóak legyenek ezek az eszközök.

A help.pszichologiateszt.hu oldalon többféle kérdőív is elérhető, mint a Gardner többszörös intelligencia kérdőív, a Super munkaérték kérdőív, a Holland Pályairányultság kérdőív egyéb, egyszerűbb kérdőívekkel együtt. Kitöltésükhöz előbb regisztrálni kell, a kiértékelést pedig e-mailben kapják meg a kitöltők. A kitöltők a kérdőívek révén ön-, képesség- és pályaismeretet nyerhetnek.